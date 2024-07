Céline Dion regresa con una actuación apoteósica en los Juegos Olímpicos 2024

Lo de Céline Dion es una historia de superación digna de una ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos.

París 2024 ha sido testigo del esperado regreso de la canadiense a los escenarios desde la última vez que actuó en directo, hace ya cuatro años en Estados Unidos. En 2023 y 2024 iba a salir de gira, pero Céline Dion se vio obligada a cancelar todos los conciertos a causa de un alarmante diagnóstico médico: sufre el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad que le provoca espasmos que dificultan su vida diaria.

Tal y como explicó la propia artista en un vídeo de redes sociales, esos espasmos le "dificultan hasta el caminar": "Y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes". La cantante también habló de la enfermedad en su reciente documental Soy Céline Dion, donde se sinceró sobre cómo se sentía comparándose con un manzano. Según contó, su música y sus conciertos dan "manzanas" a sus fans para que brillen, pero ahora el manzano produce menos frutos que antes. "No quiero que esperen si no tengo manzanas que darles", dijo Dion.

El mismo documental mostraba imágenes de las consecuencias de la enfermedad. En una escena, Céline aparece intentando cantar, pero se le quiebra la voz constantemente.

"Pongo el cien por ciento en mis shows, pero mi condición no me permite daros eso ahora mismo", dijo Céline en 2022 cuando canceló su gira. Ahora, tras un intenso proceso de recuperación, Céline Dion se ha visto preparada para volver a actuar en directo delante de millones de personas.

Su impactante actuación en los Juegos Olímpicos 2024

La ceremonia de apertura de París 2024 ha generado cierta decepción general por falta de espectacularidad y fallos de realización. Pero lo que sí se han cumplido han sido los rumores sobre las actuaciones musicales. Aparte de Lady Gaga, que ha inaugurado el evento, Céline Dion también ha dado un espectáculo para clausurar la ceremonia, tal y como se llevaba especulando los últimos días.

Y lo ha hecho con una actuación bárbara, apoteósica, brillante, emocionante. Con un precioso vestido blanco, la canadiense aparece agarrando el micrófono con seguridad y mostrando una presencia escénica radiante, inquebrantable.

Subida en la Torre Eiffel, Céline Dion ha interpretado en francés L'hymne à l'amour, de la artista francesa Édith Piaf. Para quienes hemos seguido el proceso de recuperación de la artista, verla cantando con una voz tan potente y segura ha sido histórico.

Su actuación no solo ha supuesto el regreso de la canadiense a los escenarios, sino que también ha sido un ejemplo de superación, constancia y pasión para las millones de personas que estaban viéndola por todo el mundo. Un ejemplo digno de un evento como París 2024, donde esos valores son precisamente el motor de los Juegos Olímpicos.

Céline ha cumplido su promesa de volver a cantar, pero nos ha enseñado algo mucho más valioso; si no hubiera podido hacerlo, seguiría siendo un ejemplo a seguir por el amor que profesa a su forma de ver la vida: la música. Pero lo ha conseguido. Ahora, por fin, su manzano vuelve a dar frutos.