Chanel rompe todos los esquemas con 'Matahari', su colaboración más explosiva junto a Lapili

[[LINK:EXTERNO|||https://www.europafm.com/noticias/musica/judeline-amaia-hacen-realidad-sueno-sus-fans-lanzamiento-com-voce_2025092668d6402bf10d3f067812dddc.html||| Judeline y Amaia hacen realidad el sueño de sus fans con el lanzamiento de 'Com Você' ]]

Está claro que Chanel ha llegado para quedarse. Sus fans ya estaban ansiosos de escuchar nuevos temas de la cantante, quien no saca disco desde principios de 2024. Sin embargo, la artista de Clavaito nos ha ido regalando una serie de temas con los que ha vuelto a la escena musical con más fuerza que nunca. Su nueva era empezó con el misticismo de Antillas y después apuntó a todo lo alto con Una bala, tema que se sitúa entre sus temas más escuchados, y Zakaza, un tema reivindicativo dedicado a la cultura del ballroom.

Aunque Chanel ya ha ido adelantando Matahari a su paso por los escenarios, su colaboración con Lapili no pierde su frescura al escucharlo en su versión de estudio. Esta canción se muestra como un himno lleno de fuerza que con su beat hipnótico la artista invita a ponerse la corona.

El mensaje detrás de 'Matahari'

El empoderamiento femenino cobra protagonismo en Matahari. De hecho, el título no es casualidad. Mata Hari, también conocida como Margaretha Geertruida Zelle, fue una bailarina neerlandesa conocida por ser una figura relevante en el espionaje durante la Primera Guerra Mundial. No obstante, a lo largo de sus versos, menciona a otras grandes mujeres como Cleopatra, Malinche o el personaje de la mitología griega Medusa.

"A todas las mujeres de mi vida, a todas las inspiraciones que tuve, tengo y tendré, a todas las mujeres que van a escuchar el tema y podemos llegar a inspirarlas, a todas ellas. A Malinche, Cleopatra, Medusa, Mata Hari… gracias", escribió la artista de Ping Pong en sus redes sociales.

Lapili, su talismán en esta nueva colaboración

Sin duda, Lapili se ha convertido en la mejor aliada de Chanel en esta nueva entrega. Su fraseo eleva y le da mayor sentido al mensaje detrás de este tema. "Por todas las mujeres que mandaron pal infierno y estaban mereciéndose el cielo", asegura la artista.

Lapili se hizo viral gracias a la canción Cómeme el donut durante su paso por Factor X en 2018. A partir de ahí, la artista se ha ido labrando una carrera musical a base de singles con los que ha demostrado su destreza musical con letras reivindicativas a lo largo de su discografía.

La letra 'Matahari', de Chanel y Lapili

Mis mujeres, esta bien portarse mal, repórtense!

Mis mujeres, esta bien portarse mal, repórtense!

Como Malinche yo hablo idiomas

Como Cleopatra caprichosa

Como Medusa te hago roca

Soy Matahari bailo sola

Yo soy la que mata mata mata mata mata

Yo soy la que mata mata mata mata mata

Yo soy la que mata mata mata mata mata

Yo soy la que mata mata mata mata mata

Toas las shorties vinimos matahari

Legendary la original Bugari

Artemisa la punteria de Atari

Yo no soy tu leona de safari

Dulce like lolita

Hot amazónica

Arquitectónica

Nos hace cónicas

En armonía

La noche y el día

Me gusta ser mía

Como Malinche yo hablo idiomas

Como Cleopatra caprichosa

Como Medusa te hago roca

Soy Matahari bailo sola

Yo soy la que mata mata mata mata mata

Yo soy la que mata mata mata mata mata

Yo soy la que mata mata mata mata mata

Yo soy la que mata mata mata mata mata

Mis mujeres, esta bien portarse mal, repórtense!

Mis mujeres, esta bien portarse mal, repórtense!

Una verdadera superviviente, con mis hermanas hasta con dientes

Tengo de arma la mente por eso pillo al que no va de frente

A mí me parieron valiente, yo estoy más dura que el aguardiente

Solo lo que quiera

Yo soy el presente

Me cambio la piel como una serpiente

Por todas las mujeres que mandaron pa' el infierno y estaban mereciéndose el cielo

No se pide perdón por el calor del fuego, todas unidas a reventar techos

Como Malinche yo hablo idiomas

Como cleopatra caprichosa

Como Medusa te hago roca

Soy Matahari bailo sola