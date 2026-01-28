Charli XCX y Kylie Jenner, unidas en el videoclip de 'Residue' | A24

Charli XCX estrena The Moment , el documental sobre su gira Brat que viene acompañado de la banda sonora Residue . Y en su videoclip aparece inesperadamente Kylie Jenner .

Charli XCX pone a punto su nuevo proyecto. La artista lanza este 30 de enero su documental The Moment en algunos cines seleccionados en Estados Unidos, fecha a partir de la que otras salas por todo el mundo proyectarán la producción audiovisual.

Se trata de un documental sobre la exitosa gira de Brat, con todo lo que pasa detrás del escenario. Pero, a la par, Charli XCX vuelve con música relacionada con este proyecto audiovisual.

La británica ha lanzado Residue, una canción producida por A.G. Cook que sirve como banda sonora del documental. El tema tan solo es una base electrónica acompañada por un videoclip sensorial, en el que recrea el exceso y la resaca, tanto física como emocional y con escenas vanguardistas.

Y al final de este video musical aparece inesperadamente la modelo Kylie Jenner. Primero se ve la silueta indiscutible de la empresaria, para luego revelarse su rostro.

Mirando a cámara, la creadora de contenido se muestra desafiante mientras fuma. Una imagen que no ha tardado en volverse de lo más viral en redes sociales.

La nueva era de Charli XCX

Charli XCX dejó huella con su disco Brat, que marcó un nuevo rumbo para la música pop electrónica y experimental. Tras una gira por todo el mundo que ahora se verá reflejada en The Moment, la artista regresa con nueva música.

Pero hay que recordar que la intérprete de Speed Drive lanzó a finales de 2025 canciones como House y Chains of Love.