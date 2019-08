Charli XCX y Sky Ferreira se unen en ‘Cross You Out’

Charli XCX presenta 'Cross You Out' junto con Sky Ferreira , con quien habla de dejar a una persona tóxica tras una complicada relación amorosa.

Charli XCX y Sky Ferreira en 'Cross You Out' / YouTube

Charli XCX sigue regalándonos adelantos de 'Charli', su esperado nuevo álbum que verá la luz el 13 de septiembre.

Tras luchar para sentirse libre en 'Gone', con Christine and the Queens, la artista presenta 'Cross You Out', una colaboración con Sky Ferreira.

Con este tema, las artistas exploran su mundo interior después de una ruptura amorosa con una persona tóxica. Asimismo, Charli XCX y Sky Ferreira muestran lo complicado que es volver a una vida estable tras una relación turbulenta y sin libertad.