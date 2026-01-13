Charlie Puth anuncia gira mundial con dos conciertos en España en julio de 2026

Charlie Puth, en el concierto del 31 de diciembre de 2025 en Times Square. | Getty Images

Charlie Puth sale de gira en 2026. El cantante, compositor y productor americano presentará su próximo álbum, Whatever’s Clever, en un tour mundial que tendrá dos paradas en España en 2026.

Diez años después de su última visita a nuestro país y tres años después de su gira Charlie the Live Experience, el intérprete aterriza en Madrid y Barcelona en el mes de julio con su cuarto álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para el 6 de marzo.

Cuándo son los conciertos de Charlie Puth en España

Madrid y Barcelona acogen los dos conciertos que dará Charlie Puth en España dentro de Whatever’s Clever World Tour, que arranca el 22 de abril en San Diego (EEUU) y termina el 30 de julio en Varsovia (Polonia).

El cantante llega a Europa el 27 de junio y a España a principios de julio. En concreto, sus conciertos serán los días 8 y 9.

Barcelona - 8 de julio de 2026 - Barts Festival

Madrid - 9 de julio de 2026 - Mad Cool Festival

Cuándo salen a la venta las entradas para Charlie Puth

La venta de entradas para ver a Charlie Puth en Madrid ya ha empezado. El cantante forma parte del cartel de Mad Cool 2026, cuyas entradas salieron a la venta el pasado 1 de diciembre.

Para el concierto de Barcelona hay que seguir los tiempos marcados para la venta de entradas del tour que arranca esta misma semana:

La preventa empieza el miércoles 14 de enero a las 10:00 horas. Para acceder hay que registrarse en charlieputh.com/live

empieza a las 10:00 horas. Para acceder hay que registrarse en La venta general se abre dos días más tarde, el viernes 16 de enero, a las 10:00 horas en seated.com o a través de la página de BARTS Festival.

Cuáles son los precios de los conciertos de Charlie Puth

Los precios de ambos conciertos ya están anunciados, ya que el primero es el precio de la entrada de día del Mad Cool y el segundo está indicado en la web del festival.