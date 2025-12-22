Cher vuelve al escenario de SNL después de 40 años para interpretar una canción navideña

Hace más de 60 años que Cher comenzó dentro de la industria musical y, sin embargo, sigue siendo una de las artistas más influyentes de la música.

Creadora de grandes éxitos como Belive y If I Could Turn Back Time, Cher nos ha sorprendido estas Navidades con un sencillo compuesto por dos canciones: Christmas is Here y DJ Play a Christmas Song.

Este último tema lo ha interpretado la noche del 21 de diciembre sobre el escenario de Saturnay Night Live junto a su versión del tema Run Rudolf Run. Ambas actuaciones han sido además presentadas nada más y nada menos que por Ariana Grande, quien también ha participado en el programa.

La última vez que la artista pisó este escenario fue en 1987, hace casi 40 años, aunque sí que ha estado más veces en el programa en alguna ocasión especial.

Espíritu navideño a ritmo de rock

Además de la interpretación de este tema, la artista ha hecho una interpretación de Run Rudolf Run, su versión del icónico tema de Chuck Berry que se encuentra en su disco Christmas de 2023.

Ariana Grande ha sido la encargada de presentarla, ya no llevando un vestido con plumas y lentejuelas, sino caracterizada como Antonio, un personaje que interpretó durante un sketch cómico del programa en 2024. El personaje era un castrati cuyos padres buscaban sorprender a un príncipe con su aguda voz.

Sus apariciones en 'Satuday Night Live'

A lo largo de su carrera, la actriz ha hecho dos cameos en el show, una vez durante un episodio presentado por Nicolas Cage en 1992 y otra a principios de 2025 para el 50 aniversario del programa.

Pero su primera aparición se remonta a 1987, cuando la artista fue a promocionar su canción I Found Someone.

También apareció en el programa de ayer junto a Ariana Grande actuando y cantando durante el último skech de Bowen Yang.