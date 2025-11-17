Chiquita Movida anuncia 'Alta vaina', su primer disco con película incluida

Chiquita Movida tira la casa por la ventana tras su EP de presentación Gastos de gestión y anuncia Alta Vaina , su disco debut , que incluye una experiencia cinematográfica.

Después del inmediato éxito de su primer EP Gastos de Gestión y de colgar el cartel de sold out en la sala Villanos de Madrid, Chiquita Movida se estrena por todo lo alto con su primer álbum y un debut cinematográfico.

Rayden, Mediyama y Skiz Siete en las voces, acompañados de Babe a la guitarra, secuencias y teclados, Jhonny al bajo y Jona a la guitarra, juntos han formado un grupo que, recién salido del horno, no deja a nadie indiferente.

La formación desvela la portada de su álbum debut titulado ALTA VAINA. El primer disco de Chiquita Movida verá la luz el próximo 13 de febrero de 2026 en forma de un cómputo de canciones que continúan la estela de Gastos de Gestión.

Canciones que te suben el guapo hasta en los días más grises; otras cargadas de ironía y letras que no piden ni perdón ni permiso, que se ríen con sarcasmo de la industria. Hay de todo y para todos, pero con una cosa por bandera: El estilo y las ganas de comerse los escenarios.

Su proyecto en cines

Con el objetivo de mostrar, a modo de falso documental, el nacimiento de la banda, durante los meses de febrero a marzo la cinta de Chiquita Movida recorrerá algunos de los espacios más emblemáticos de España: El 17 de febrero en Madrid (Cinesa Príncipe Pío), el 18 de febrero en Barcelona (Cinesa Diagonal), el 19 de febrero en Valencia, (Cinesa Bonaire), y el 12 de marzo en Santiago de Compostela (Cinesa As Cancelas).