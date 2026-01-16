Chiquita Movida da significado al autocuidado con 'Autarquía emocional', el último adelanto de su disco debut

Chiquita Movida publica Autarquía emocional, su último single antes de la llegada de su álbum debut.

Rayden, Mediyama, Skiz, Babe, Jhonny y Jona proponen en este tema un nuevo orden interno, un lugar donde el autocuidado no se confunde con el individualismo y donde aprender a cuidarse es una decisión consciente.

'Autarquía emocional' es el momento en el que uno ya no se muerde la lengua, aprende a coser sus propios puntos de sutura sin quejarse por el precio del trapo sucio, y acepta que no siempre haya conexión. No como renuncia, sino como elección, ya me cuido yo.

La canción refleja la autonomía emocional como punto de partida para relacionarse con el mundo con menos ruido y más conciencia, sin que el autocuidado sea sinónimo de aislamiento, sino de equilibrio y libertad interna.

La banda formada por Rayden, Mediyama y Skiz Siete en las voces, junto a Babe (guitarra, secuencias y teclados), Jhonny (bajo) y Jona (guitarra), sigue explorando en este single la madurez de su propuesta musical y conceptual, y se prepara para el lanzamiento de su primer álbum ALTA VAINA, que llegará el próximo 13 de febrero.

El disco vendrá acompañado de un documental concebido como una extensión audiovisual del proyecto musical. El documental se estrenará en cuatro ciudades: 17 de febrero en Madrid, 18 en Barcelona, 19 en Valencia y 12 de marzo en Santiago de Compostela.

Todo sobre ALTA VAINA

ALTA VAINA reúne canciones que continúan la estela de Gastos de Gestión, con temas que suben el ánimo en los días más grises, otros cargados de ironía y letras que no piden permiso ni perdón, y con la energía y estilo que caracterizan a Chiquita Movida en directo.

Bajo esta premisa, la banda presentará el disco en directo con una gira que arrancará en Madrid y en Santiago de Compostela y que recorrerá el resto del país.

Gira de Chiquita movida