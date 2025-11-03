Chris Martin aparece en el concierto de Tini en Buenos Aires para cantar 'We Pray' y 'Carne y hueso'

El quinto concierto del Futttura Tour de Tini en Buenos Aires fue diferente. Muy diferente. La cantante argentina regaló a sus seguidores un momento único cuando llamó al escenario a Chris Martin

"Conocí a una gran persona más allá de ser mi artista favorito de toda la vida", dijo para presentar al líder de Coldplay, al que le une una muy buena amistad. "Lo que significa para mí que haya viajado para estar aquí este día, este momento... A mí me encantaría que ustedes reciban con un fuerte aplauso a Chris Martin", añadió la cantante emocionada.

Fue ahí cuando Martin apareció en escena para cantar junto a la argentina We Pray, su colaboración para el disco Moon Music (2024).

Los dos artistas derrocharon complicidad y buena sintonía al interpretar este canción que se gestó entre sueños. "Estaba en Taiwán durmiendo y tuve un sueño sobre una canción llamada We Pray. Me desperté y de alguna manera recibí la canción", contó el intérprete en el documental Coldplay x TINI.

"Dos noches después, tuve otro sueño. Estaba parado afuera del teatro en Argentina, creo, y había un pequeño altavoz fuera, en la pared. Era una pared marrón lisa con un pequeño altavoz. Tini estaba dando un concierto dentro y yo estaba afuera. Estaba cantando esta melodía que era: (tararea) ‘La, la, la...’. Me desperté y dije: ‘Ese es el final de We Pray’”. Así que le hablé del sueño y ella dijo que sí”, explicó el cantante, que mostró su admiración por Tini arrodillarse ante ella en un momento de la actuación.

We Pray no fue la única canción que interpretaron juntos. Tini y Chris Martin también cantaron a dúo Carne y hueso, del disco Cupido (2023) de la argentina.

Un momento histórico para los fans de la cantante y también para la propia Tini, que despidió emocionada y muy agradecida al británico. Cuando Martin dejó el escenario, Tini se quedó sin palabras.