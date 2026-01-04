Los cinco invitados al concierto de Abraham Mateo en el Movistar Arena de Madrid

Abraham Mateo celebra el domingo 11 de enero su concierto más importante en el Movistar Arena de Madrid, ya que supone la celebración de sus 20 años de carrera... y eso que solo tiene 27.

"El pasado no se olvida, se reinventa. El Movistar Arena será testigo de algo que solo pasará una vez…", dijo el artista en un vídeo. "Ha habido momentos buenos y también momentos difíciles, pero cada paso, cada canción, cada recuerdo ha formado parte de esta historia que también es tuya", añadió.

Ahora, Abraham Mateo ha desvelado que su concierto contará con cinco artistas de lujo. "Estamos a nada de hacer sold out en el Movistar Arena… ¿Me hacéis este regalo de Reyes?", ha escrito en redes sociales junto al cartel con los invitados. Las entradas pueden adquirirse a través de la página web de Inverfest.

Ana Mena

Una de las invitadas al concierto de Abraham Mateo es Ana Mena, con quien comparte uno de sus mayores éxitos: Quiero decirte, su canción de 2022 que vivió un resurgir en 2025 por aparecer en la película Culpa nuestra. Sin duda, este tema es un imprescindible en el repertorio del gaditano. ¿Cantarán también la versión en italiano?

Juan Magán

El artista español y dominicano de éxitos como Bailando por ahí o Por fin te encontré también se une al Movistar Arena de Abraham Mateo. No se trata de una colaboración extraña, ya que el año pasado publicaron una canción juntos: Si juegas conmigo (ASA25).

Chanel

Abraham Mateo es conocido por colaborar recurrentemente con artistas femeninas del panorama español, y Chanel es un ejemplo de ello. En 2023, el gaditano se unió a la artista en Clavaito, un tema donde el baile es el gran protagonista.

Lérica

También desde Cádiz, el grupo Lérica también se une al concierto de Abraham Mateo en Madrid. Juntos tienen un total de cinco colaboraciones: Espinita clavá, Pegamos tela (con Omar Montes), GOLFO X DESPECHO (con CLARA), Mentirosa compulsiva y una versión de Son de amores con Andy y Lucas.

Naiara

La quinta y última invitada que ha anunciado Abraham Mateo es Naiara, la ganadora de Operación Triunfo 2023. Poco después de terminar el talent show, el gaditano se unió a la zaragozana con Tienes que saber.

¿Habrá alguna sorpresa de última hora...?