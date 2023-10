Cinco de los seis hijos de Madonna se unen a la cantante en el primer concierto de su gira

THE CELEBRATION TOUR

Madonna ha dado el pistoletazo de salida a The Celebration Tour este sábado 14 de octubre en Londres con un espectacular show en el que demostró sigue siendo la reina del pop.

La cantante de 65 años, que tuvo que posponer el inicio de la gira después de tener que se ingresada por una infección bacteriana, repasó sus 40 años de carrera y no lo hizo sola. Cinco de sus seis hijos se subieron al escenario del centro O2 de la capital británica para acompañar a su madre y participar en distintos momentos del concierto.

'Vogue', con Lourdes Leon y Estere

Uno de los momentos más celebrados del concierto fue el baile de Estere, una de las dos gemelas de Madonna, que debutó sobre el escenario bailando Vogue de 1990.

La joven de solo 11 años, que nació en 2012 en Malawi y que Madonna adoptó en 2017, se llevó los aplausos del auditorio por su magistral manera de hacer voguing, unaforma estilizada y moderna de house dance originaria de los años 80 y que popularizó la cantante en el videoclip de la canción.

La pequeña fue la protagonista en esa parte del concierto al que se unió como su hermana mayor Lourdes Leon, de 27 años, como personaje secundario. La mayor del clan, que ha empezado a hacer sus pinitos en la música, se sentó junto a Madonna para ver y puntuar su espectáculo. ¡Estere se merece un 10!

'Don't Tell Me', con Stelle

Menos llamativa, aunque igual de celebrada fue la participación de Stella, la gemela de Estere. Con look cowboy se unió a su madre y al resto de cuerpo de baile para moverse al ritmo de la canción Don't Tell Me de 2000.

Mercy James, al piano en 'Bad girl'

Uno de los momentos más mágicos llegó con Mercy James, de 22 años. La joven, a la que Madonna adoptó en 2009 en Malawi se sentó al piano para acompañar a su madre mientras cantaba Bad Girl (1992).

El piano emergió de la parte inferior del escenario y los móviles de los asistentes se alzaron para inmortalizar el momento. ¡Impresionante!

'Mother And Father', con David Banda

David Banda cogió la guitarra para interpretar Mother And Father, de 2003, junto a su madre.

El joven de 18 años, que Madonna adoptó en Lilongwe en 2006, aprovechó también para rendirle homenaje al fallecido Prince al empezar el concierto.

Rocco Ritchie, el hijo de Madonna y Guy Ritchie, de 23 años, es el único que no participó en el concierto aunque no se debe al distanciamiento de madre e hijo. Dos días antes del primero de los cuatro conciertos de Madonna en Londres, la cantante apoyó al joven en la presentación de su exposición en Londres.