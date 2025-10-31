La ciudad en la que Rosalía grabó el videoclip de 'Berghain'

Rosalía ha impactado a sus fans con el primer lanzamiento de su nuevo disco.Berghainse constituye como el preludio de LUX, su cuarto disco que llegará el 7 de noviembre. Todo el mundo ha analizado el universo visual y musical que rodea este nuevo tema: desde la letra hasta las referencias en su videoclip. Precisamente, ya conocemos la localización escogida por la catalana para grabar esta pieza audiovisual. Según detalla la televisión pública polaca TVP, Varsovia ha sido el escenario para grabar Berghain.

La elección de la capital polaca como el escenario de este rodaje conecta con el universo introspectivo de la canción a través de la arquitectura poscomunista y modernidad que posee dicha ciudad. Entre los lugares que aparecen en el videoclip se encuentra la Plaza de la Constitución, un tranvía y una joyería localizada en el barrio de Saska Kępam. Según detalla dicho ente público, en las grabaciones musicales participaron Músicos de la Orquesta y el Coro Impressione de Varsovia, dirigidos por Jakub Zwierz.

'Berghain', al detalle

Este videoclip ha sido filmado por CANADA, productora que ya ha trabajado en anteriores videoclips de Rosalía como Malamente, Pienso en tu mirá, Vampiroscon Rauw Alejandro, TKN con Travis Scott o El Pañuelo con Romeo Santos.

Berghain se presenta como un relato lleno de referencias a Blancanieves. La empresa ZPT, encargada de la compañía, confirmó en redes que gran parte de la narrativa del videoclip está inspirada en la famosa película Disney. El paralelismo va más allá de la escena en la que la cantante mantiene un diálogo con el pájaro. La secuencia en la que Rosalía limpia o cuando duerme agotada en la cama se nutren de la famosa película.

Este nuevo lanzamiento se constituye como el primer avance de LUX. Un disco que tendremos muy pronto entre manos y que, tal y como confirmó la artista en The New York Times, consta de 13 idiomas. ¿Con qué nuevos estilos nos sorprenderá Rosalía?