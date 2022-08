Coldplay arrasa y agota todas las entradas para sus cuatro conciertos en Barcelona de 2023

Te interesa Concierto de Coldplay en Barcelona: cuál es el aforo del Estadio Olímpico de Barcelona

El anuncio de varios conciertos de Coldplay en España no dejaron a nadie indiferente. Tras el éxito de la primera parte de su gira Music Of The Spheres World Tour, iniciada el 18 de marzo en Costa Rica, anunciaron la segunda etapa del tour por estadios en Europa, que se prolongará durante 2023 y que incluye cuatro conciertos en España.

El tour presentación de su disco Music Of The Spheres, su noveno álbum de estudio que vio la luz en octubre de 2021, llevará a los chicos de Chris Martin a Barcelona. Los cuatro conciertos de Coldplay serán en la ciudad condal, los días 24, 25, 27 y 28 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Sin embargo, la frustración ha sido el sentimiento generalizado, ya que muchos se han quedado sin entradas. En cuestión de horas, la banda ha arrasado y en tiempo récord ha agotado todos los tickets, por lo que muchos fans no podrán disfrutar de esta banda.

Las redes se han tomado con humor esta situación

En España, somos muy aficionados a tomarnos las cosas complicadas de la vida con humor, y esto es precisamente lo que han hecho los fans de Coldplay que se han quedado sin entrada. En redes, han sido muchos los tweets que se han compartido ironizando sobre esto.

Este es el aforo del Estadio Olímpico

Las entradas que se han vendido ha sido teniendo en cuenta el aforo del lugar en el que se celebrará el concierto. El Estadio Olímpico de Barcelona tiene una capacidad de 55.926 personas, casi cinco veces más que el Wizink Center de Madrid, cuyo aforo es de 17.400 personas en conciertos 360º.

Teniendo en cuenta este aforo y que la banda actuará cuatro días en este auditorio, más 223.704 personas pondrán ver a Coldplay en directo en la ciudad condal.