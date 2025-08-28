Coldplay toca en directo 'Cemeteries of London' por primera vez desde 2011 en su residencia en Londres

Este miércoles 27 de agosto, Coldplay ha celebrado el cuarto de diez conciertos de su residencia en el Estadio Wembley de Londres, que tendrá lugar desde el 22 de este mes hasta el 8 de septiembre como parte de su gira internacional Music of the Spheres World Tour.

Durante estos shows, la banda británica compagina sus grandes éxitos como The Scientist, Viva la Vida o Yellow con sus canciones más recientes, como We Pray o feelslikeimfallinginlove. Como siempre, por el camino se quedan fuera composiciones menos conocidas o aquellas que no encajan con el espectáculo planeado por el grupo, aunque si por algo destacan los conciertos en directo es por las sorpresas.

En su último concierto en Londres, Coldplay ha querido regalarle al público londinense un momento irrepetible al cantar por primera vez en 14 años su canción Cemeteries of London, incluida en su cuarto álbum Viva la Vida or Death and All His Friends (2008). "Si necesitáis ir al baño o llamar a vuestra madre, ahora es el momento", ha dicho Chris Martin antes de empezar a tocar el tema con su guitarra.

2011 fue el último año en el que sonó en directo Cemeteries of London, una canción oscura inspirada en historias de fantasmas. "Cuando me imagino la canción en mi cabeza, veo Londres en 1850, un infierno de mucha lluvia y hombres con sombreros de copa", dijo el bajista Guy Berryman en una entrevista con Entertainment Weekly.

La primera estrofa de la canción dice: "De noche, ellos salían a caminar / Hasta que amanecía el día / La mañana es para dormir / Por las calles oscuras van buscando / Ver a Dios a su manera / Guarda la noche para tu llanto".