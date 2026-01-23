Cómo comprar entradas para los conciertos de BTS: así funciona la preventa y precios

BTS vuelve a los escenarios con una gran gira mundial que celebra su regreso en conjunto. El grupo de K-POP se recorrerá ciudades por todo el mundo tras el estreno de ARIRANG, su nuevo álbum.

Después de cuatro años por separado o alejados de la música, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se reúnen para reencontrarse con su ARMY, aterrizando por primera vez en España.

Lo harán con dos conciertos los días 26 y 27 de junio de este 2026, que tendrán lugar en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Para conseguir las entradas hay tres oportunidades: además de la venta general del sábado 24 de enero, este viernes 23 de enero tendrá lugar la preventa para la ARMY MEMBERSHIP.

¿Qué es, qué incluye y cuánto cuesta el ARMY Membership?

Para aquellos que cuentan con esta membresía oficial hay dos preventas especiales para conseguir las entradas de los conciertos de la banda. Esta serán el jueves 22 de enero y viernes 23 de enero.

Tener una membresía oficial del fanclub global de BTS a través de Weverse tiene grandes ventajas para el fan. La más destacable es el acceso anticipado a la compra de entradas para conciertos y eventos, pero hay más:

Contenido exclusivo (vídeos, fotos, mensajes) solo para miembros

Compra prioritaria de merchandising oficial

Kit físico anual (opcional y de pago aparte) con regalos exclusivos

Participación en sorteos para fansigns y eventos especiales

Identificación oficial como miembro ARMY en Weverse

Los fans de BTS pagan alrededor de 25 dólares (alrededor de 21 euros) al año por formar parte del ARMY Membership. De hecho, esta membresía aumenta considerablemente las posibilidad de conseguir entradas, y muchos la han comprado tras el anuncio de la gira.

Cómo acceder a la preventa del club de fans de BTS

Lo primero que hay que tener en cuenta es que para acceder a la preventa los interesados se han tenido que registrar en Weverse antes del 19 de enero de 00:00 horas. Aunque se tenga la membresía de BTS correspondiente, sin este registro no se podrá acceder a la preventa.

Aquellos que se hayan registrado habrán recibido la información correspondiente sobre el acceso a las preventas de los días 22 y 23 de enero.

Así funciona la preventa ARMY MEMBERSHIP

Ticketmaster da las instrucciones para tenerlo todo en cuenta para la preventa desde el registro: "El organizador del evento requiere que tengas una ARMY MEMBERSHIP (US o GLOBAL) y que te registres en la preventa en Weverse antes del 19 de enero a las 00:00 CET".

"El Weverse ID (dirección de correo electrónico) asociado a tu ARMY MEMBERSHIP debe coincidir con el correo electrónico vinculado a tu cuenta de Ticketmaster; si no coincide, no podrás unirte a la cola virtual", remarca la ticketera. Y desglosa:

Estados Unidos, Canadá y México: son elegibles las US Memberships y las GLOBAL Memberships. Si tienes ambas (US y GLOBAL), se validará tu número de US Membership.

Europa y Reino Unido: solo son elegibles las GLOBAL Memberships.

Así, si no coincide el correo registrado en la ticketera con el de la membresía, el interesado o interesada debería crearse una nueva cuenta en Ticketmaster con su correo vinculado al ARMY MEMBERSHIP y poder así acceder a la preventa de entradas.

El código de membresía, también para la cola virtual

Ticketmaster también da instrucciones de lo que deberá hacer el fan de BTS una vez dentro de la cola virtual de la preventa, recordando que solo aquellos que se hayan registrado con el mismo correo en la ARMY MEMBERSHIP y Ticketmaster podrán acceder.

"Cuando sea tu turno de comprar, se te solicitará tu NÚMERO DE ARMY MEMBERSHIP de 9 dígitos (que comienza con BA + 9 dígitos) para desbloquear las entradas. No se necesita ningún código de preventa adicional", desglosa la ticketera.

Asimismo, pone en preaviso: "Si tienes más de una ARMY MEMBERSHIP, utiliza el número de membresía asociado a la preventa para la que te registraste. Consulta las Preguntas Frecuentes (FAQ) para más detalles".

Solo se puede comprar un máximo de cuatro entradas por concierto con el código del ARMY MEMBERSHIP.

Recomendaciones para la preventa de BTS

Recopilamos las recomendaciones que comparte Ticketmaster de cara a tener una preventa exitosa para los conciertos de BTS:

Únete a la sala de espera hasta 30 minutos antes de que comience la venta

Usa solo un navegador, pestaña o dispositivo; usar varios puede causar errores.

Verás tu posición en la fila cuando comience la venta.

No actualices la página; podrías ser expulsadx o marcadx como un bot.

La disponibilidad de entradas cambia a medida que lxs fans completan sus compras; el mapa de asientos se actualiza automáticamente.

Precios de las entradas para los conciertos de BTS

A continuación, desglosamos todos los precios oficiales para los conciertos de BTS en Madrid, según Live Nation:

Rangos de precio :

79,50 €

102 €

124,50 €

147,50 €

170 €

266,50 €

A estos costes hay que sumarle "un cargo de 2 € por transacción".

Entradas VIP :

464,50 €

561 €

Entradas Platinum :

Precio máximo de 549 €

"Los precios de las entradas no cambiarán durante la preventa ni la venta general", recuerda Live Nation.