Cómo comprar las entradas para la gira de Aitana 'Cuarto azul': fechas, ciudades y precios

Aitana tiñe de azul octubre con la venta de entradas de las primeras fechas confirmadas de su gira en 2026. La artista ha anunciado tanto fechas en España como fuera de nuestras fronteras, enfrentándose su primera gira mundial con su disco Cuarto azul.

En España de momento podremos verla en 15 conciertos por distintas ciudades, pero parece que estos son solo algunos de todos los shows que tiene la estrella del pop programados en nuestro país.

¿Y cómo se pueden comprar las entradas para ver a Aitana? Os contamos todos los detalles de la venta:

Preventa y venta general de entradas para Cuarto azul

Para ver a Aitana en directo con su gira Cuarto azul tienes varias oportunidades:

Este lunes 20 de octubre se abre la preventa de entradas. De 10:00 horas a 12:00 horas solo los clientes de Santander SMusic que tengan la Tarjeta Aitana podrán acceder a la compra, y a partir de las 12:00 horas estará abierta la venta al resto de clientes.

Las entradas de la preventa se pueden comprar a través de la página web de SMusic.

El miércoles 22 de octubre hay una nueva oportunidad de hacerse con las entradas a través de otra preventa. Esta vez el turno es para aquellos fans que estén suscritos a la comunidad de Aitana. Esta venta privada se abre a las 10:00 horas, y se puede acceder desde la página web.

Para la venta general hay que esperar al miércoles 23 de octubre a las 12:00 horas. Se podrá acceder a ella a través de la página oficial de Aitana.

Fechas de conciertos de 'Cuarto azul' de Aitana

14 de marzo - Lollapalooza - Argentina

22 de marzo - Estéreo Picnic - Colombia

9 de mayo - Roquetas de Mar

15 de mayo - Murcia

22 de mayo - Valencia

29 de mayo - Albacete

12 de julio - Cádiz

18 de julio - Úbeda

22 de julio - A Coruña

4 de septiembre - Barcelona

11 de septiembre - Madrid

18 de septiembre - Bilbao

5 de junio - Sevilla

12 y 13 de junio - Mallorca Live

19 de junio - Fuengirola

26 de junio - Avilés

4 de julio - Granca Live Fest

10 de julio - Zaragoza

21 de octubre - Buenos Aires

28 de octubre - Monterrey (México)

30 de octubre - Guadalajara (México)

31 de octubre - Queretaro (México)

4 de noviembre - Puebla (México)

6 de noviembre - Ciudad de México

Precios de las entradas de la gira Cuarto Azul

Aunque en todos los recintos los precios son similares, estos son los precios exactos de las entradas para el concierto del Movistar Arena de Madrid:

Early entry front stage: 140 euros

Front stage: 110 euros

Early Entry pista general: 75 euros

Pista general 59 euros

Ticket premium: 120 euros

Categoría Grada 1: 82 euros

Categoría grada 2: 65 euros

Categoría grada 3: 58 euros

Categoría grada 4: 50 euros

Persona movilidad reducida: 50 euros

Acompañante persona movilidad reducida: 50 euros

A todos ellos hay que añadirle el correspondiente cargo por gastos de gestión.