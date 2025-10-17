Cómo comprar las entradas para O Son do Camiño 2026

Katy Perry y Linkin Park son los cabeza de cartel de la próxima edición del festival de Santiago de Compostela, y al cartel se unirán otros artistas pendientes de confirmar. Hasta entonces te puedes hacer con las entradas a partir de este viernes.

La música internacional conquista España desde el festival de Santiago de Compostela O Son do Camiño. Y es que en su edición de 2026 grandes nombres encabezarán su cartel.

El festival se celebra los días 18, 19 y 20 de junio y esas jornadas actuarán artistas de la talla de Katy Perry y Linkin Park. En el caso de la diva del pop, primero podremos verla este 2025 en Madrid y Barcelona, con Europa FM como radio oficial.

Y en lo que respecta a la banda de heavy metal, el festival gallego es una cita muy especial: será el primer concierto del grupo en nuestro país desde 2017, con el estreno de Emily Armstrong como vocalista y con la gira From Zero.

Tal y como ha confirmado la organización serán más de 40 artistas los que se suban a los tres escenarios del recinto en la próxima edición. Por todo esto te contamos cómo hacerte con los abonos del O Son do Camiño nada más salgan a la venta:

Cuándo salen a la venta las entradas

A partir de este viernes 17 de octubre a las 12:00 horas se podrán comprar los distintos abonos para el festival gallego. Para ello hay que acceder a la web oficial de la cita musical.

Los precios de las entradas

Según ha compartido O son do Camiño, el precio de las entradas tendrán un precio que partirá de los 89 euros, con los gastos de gestión incluidos. Y en cada compra cada usuario podrá comprar hasta un máximo de seis abonos, que no son numerativos.

¿Se pueden comprar entradas diarias?

Según ha compartido la organización del festival, de momento no se garantiza la venta de entradas diarias para la edición de 2026, al contrario de lo que ha ocurrido en años anteriores. Para ver a cualquiera de los artistas parece que habrá que comprar el abono completo.