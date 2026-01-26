Cómo comprar entradas para el fin de gira de Carlos Ares en el Movistar Arena de Madrid: preventa, venta general y horarios

Carlos Ares se ha convertido en uno de los artistas emergentes con más reconocimiento y tras el lanzamiento de su exitoso álbum Peregrino, el músico se ha recorrido toda España en salas y en festivales, lo que parece que va a seguir haciendo un tiempo más.

Y es que el gallego pega un salto exponencial en su breve carrera para despedirse a lo grande de su gira La Boca del Lobo. Lo hará en 2027, cuando actuará por primera vez en el Sant Jordi Club de Barcelona y en el Movistar Arena de Madrid.

Será el 9 de enero de 2027 cuando actúe en el recinto barcelonés, mientras que Ares conquistará el gran pabellón de la capital el 30 de enero de 2027, segunda fecha dentro del Inverfest.

Dos conciertos ambiciosos para que "no se quede nadie fuera", tal y como él mismo ha explicado. "Fin de gira. Queda un año. Así que un año sin pegar ojo", adelanta.

Preventa y venta de entradas para Carlos Ares

Este lunes 26 de enero empieza la preventa de entradas para los conciertos de Carlos Ares en el Sant Jordi Club de Barcelona y en el Movistar Arena de Madrid.

A través de un link en la biografía de su cuenta de Instagram, los interesados podrán acceder la compra en esta primera oportunidad a partir de las 10:00 horas.

El martes 27 de enero tendrá lugar la venta general de entradas, a partir de las 10:00 horas. Se podrá acceder a la compra a través de la web oficial del artista.