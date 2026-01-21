Cómo suena 'Aperture', la nueva canción de Harry Styles, según los fans

"Harry nunca había hecho nada igual", ha declarado una fan australiana que ha podido acudir a una de las listening parties del nuevo tema de Harry Styles, Aperture.

Y es que el británico ha organizado algunas escuchas privadas del disco destinadas a que los fans de todo el mundo puedan disfrutar de este adelanto de su nuevo proyecto, cuatro años después de su último disco.

Por el momento, se desconoce la fecha de la listening party para España, pero todo apunta a que la habrá. Así que, mientras esperamos, tendremos que conformarnos con las opiniones de los fans de otros lugares del mundo.

Una apuesta diferente

Las opiniones que más han impactado a algunos fans ha sido la de que esta nueva canción tiene un "ritmo EDM intenso", es decir, que Aperture sonará al ritmo de la electrónica.

A pesar de esta apuesta, los fans han dicho que se trata de un tema "muy pegadizo" y con "letras y voz delicadas e introspectivas" y un estribillo que repite We belong together. We'll never be apart. It's only love.

"Con ritmos bastante dispersos e interrumpidos y voces crudas, se convierte en un himno. Es imposible que no te conmueva. La vibe es amor, unión", compartió la misma fan.

Sin embargo, algunas fans han declarado que "realmente no hay letra" y en su lugar hay mucha más melodía que se acerca al sonido del techno.

Algunos fans se han atrevido incluso a hacer comparaciones, señalando su similitud con Backseat de Balu Brigada y creen que "el público general no está preparado para escuchar esto" y que "no hay una canción comparable de Harry".

Merchandising oficial

Además, según han reportado las fans se han estado repartiendo pósteres con la imagen de la portada de Kiss all the time. Disco, occasionally.