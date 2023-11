Concierto Madonna en Barcelona: a qué hora abren las puertas, cómo llegar al Palau Sant Jordi y setlist

Madonna desembarca este miércoles en Barcelona con su gira Celebration para dar sus únicos conciertos en España, el 1 y 2 de noviembre.

La reina del pop regresa a nuestro país después de ocho años -la última vez fue en 2015- recién recuperada de su grave infección bacteriana que la obligó a cancelar el tour temporalmente. Debía haber empezado el 15 de julio en Vancouver (Canadá), pero pospuso sus shows en Norteamérica y arrancó directamente en Europa el 16 de octubre.

La gira repasa los 40 años de la estrella en la música y son muchos los fans que han viajado de varios puntos del país hasta la ciudad condal para verla cantar temazos como Like a virgen, Vogue o La isla bonita.

¿Quieres llegar pronto y pillar un buen sitio? Estate atento a todos los consejos que te traemos sobre horario del Palau Sant Jordi, puertas de acceso y transporte público.

A qué hora empieza el concierto y cuándo abren puertas

Los dos shows de Madonna en Barcelona empiezan a las 20:30 horas y los fans podrán ir entrando poco a poco según el tipo de entrada que compraron.

Las puertas se abren a las 17 h (Immaculate VIP y Early Entry Golden Circle) para los primeros, seguidos de los Icònic VIP Pit a las 17:30 horas y, finalmente, el resto accederá desde las 18 h (You Can Dance VIP, Where’s The Party VIP, Pista A y Grada + Pista B).

Madonna, durante un concierto

Por qué puerta debo entrar en el Palau Sant Jordi

Hay cinco puertas habilitadas para el acceso al concierto de Madonna:

Acceso 4 : Entradas Early Entry, You can dance y Where's the party

: Entradas Early Entry, You can dance y Where's the party Acceso principal (hay dos puertas) : Entradas Grada + Pista B

: Entradas Grada + Pista B Acceso central : Entradas Pista A

: Entradas Pista A Acceso llotja / palco: Entradas Inmaculate e Iconic VIP

Cómo llegar al Palau Sant Jordi

El Palau Sant Jordi se encuentra en la montaña de Montjuïc , un lugar fascinante con unas increíbles vistas a la ciudad condal. Encontrar aparcamiento suele ser muy difícil allí y más con un evento de estas características de por medio.

, un lugar fascinante con unas increíbles vistas a la ciudad condal. Encontrar aparcamiento y más con un evento de estas características de por medio. El recinto está muy bien comunicado por transporte público y es una opción más recomendable, ya que el Ayuntamiento ha reforzado el servicio. La estación más cercana de metro es Plaça España (a 20 min andando se llega al Palau), accesible por las líneas 1 y 3.

(a 20 min andando se llega al Palau), accesible por las líneas 1 y 3. Otra forma de llegar es el autobús (líneas 150, 55 y 13). La primera es la mejor porque ha reforzado su frecuencia a 10 minutos.

La primera es la mejor porque ha reforzado su frecuencia a 10 minutos. Para los que quieran ir en coche, podrán aparcar en el Parking B de Fira y coger un bus lanzadera habilitado para el evento. Comenzará a circular dos horas antes del concierto y termina hora y media después de finalizar el show. Tiene una frecuencia de paso de menos de cinco minutos.

Las canciones del setlist de Madonna

A pesar de que puede introducir algún cambio sorpresa, el setlist que ha repetido en sus últimos conciertos es:

Intro de It's a Celebration / Nothing Really Matters

Everybody

Into The Groove

Burning Up

Open Your Heart

Holiday

Live To Tell

Like A Prayer

Act of Living For Love/The 90’s (Interlude)

Erotica/Papa Don’t Preach

Justify My Love/Fever

Hung Up On Tokischa

Bad Girl

Vogue (Estere’s Ball)

Human Nature/Crazy For You

The Beast Within (Interlude)

Die Another Day

Don’t Tell Me

Mother And Father

Survive/ La Isla Bonita/Argentina

I Don’t Search I Find (Interlude)

Bedtime Story

Ray of Light

Rain

Billie Jean vs. Like A Virgin

Give Me All Your Luvin' /Bitch I’m Madonna

Ya tienes toda la información disponible para disfrutar de uno de los conciertos más esperados del año.

¡Pásalo genial!

Recuerda que Madonna actúa el 1 y 2 de noviembre en Barcelona.