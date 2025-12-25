El concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín se podrá ver en cines | STEPHAN RABOLD

El 31 de diciembre podrás disfrutar en la gran pantalla del tradicional concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín. Te contamos en qué ciudades podrás ir al cine el último día de este 2025 .

Estas fiestas viene con regalo de cara a una tradición del 31 de diciemmbre: el tradicional concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín podrá verse en España desde 50 salas de cine.

Esta experiencia tan especial se podrá disfrutar en más de 30 localidades en directo y vía satélite.

Así, sobre las 17:30 horas del 31 de diciembre podrá escucharse a la orquesta bajo la dirección de Kirill Petrenko, con la participación del tenor francés Benjamin Bernheim.

Un concierto especial

El concierto, de 120 minutos, combina romanticismo, lirismo y modernidad con obras de Chaikovski; piezas que evocan la elegancia y la pasión de la ópera francesa de Gounod; extractos de Bizet que transportan al corazón de sus narrativas musicales; melodías líricas y emotivas de Massenet; composiciones de Chabrier, y por último, clásicos de Gershwin, que aportará el dinamismo americano.

En Andalucía podrá verse en cines de Cádiz, Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén; en Aragón habrá un cine en Zaragoza y en Asturias y Cantabria en Oviedo y Santander, respectivamente.

En Cataluña podrá escucharse en Barcelona, Lleida y Tarragona; en Castilla y León habrá un cine en Valladolid; en Valencia y Castellón también podrá verse; en Galicia hay cines en A Coruña, Lugo y Pontevedra que lo proyectarán y habrá otro en Palma de Mallorca. Finalmente, en Madrid hay tres cines y en País Vasco dos.