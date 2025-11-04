Concierto de Radiohead en el Movistar Arena de Madrid: a qué hora empieza, accesos y cómo llegar

TODO LO QUE HAY QUE SABER

¡Radiohead aterriza por fin en Madrid!

La banda da esta semana cuatro conciertos en el Movistar Arena, cargaditos de nostalgia. Y es que el grupo de rock alternativo vuelve a los escenarios después de siete años con una gira europea que arranca en España.

"El año pasado nos juntamos a ensayar solo por diversión", apuntaron sus integrantes en una publicación en redes sociales para anunciar su regreso. "Fue una gran sensación volver a tocar las canciones y reconectar con una identidad musical que los cinco llevamos muy dentro", añadieron para luego confesar: "También nos entraron ganas de tocar algunos conciertos juntos".

Así, esta gira única promete ser todo un regalo para los fans. Te contamos todo lo que tienes que saber para los conciertos de Radihead en Madrid:

Horarios para el concierto de Radiohead

Tal y como informa el Movistar Arena, este sería el horario a tener en cuenta:

Apertura de puertas: 18:00 horas

Inicio de concierto: 20:30 horas

Según la organización, se apagarán las luces a las 19:30 horas, una hora antes del comienzo del concierto.

Cómo llegar al Movistar Arena de Madrid

La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay maneras de llegar en transporte público:

Metro

Estación Goya — líneas 2 y 4

Estación O'Donnell — línea 6

Autobús

Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152

Accesos al Movistar Arena de Madrid

Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Radiohead por una puerta u otra:

PISTA A:

Puertas 10 y 70

PISTA B:

Puertas 37 y 50

GRADA:

Fuente del berro (puertas 44 a 49)

Jorge Juan Planta 0 (puertas 60 Y 62) Jorge Juan Planta 2 (puertas 56 y 57) Palcos Felipe II (puerta 73)

Felipe II (puertas 1 a 6)

Goya Planta O y Extensible (puertas 19 a 24)

Palcos Goya y Fuente del Berro (puerta 29)

Goya Planta 2 y 6 (puertas 30 y 31)

PMR y Goya Planta 4 (14 a 17)

Fechas de Radiohead en Madrid