Conciertos de las Fiestas del Pilar 2025 en Zaragoza: programación, artistas, horarios y recintos

Zaragoza da el pistoletazo de salida a las Fiestas del Pilar 2025 este sábado 4 de octubre con Pablo López como primer protagonista. El cantante malagueño se encarga del Concierto Europa FM que se celebra hoy a las 21:30 después del pregón, que corre a cargo de los exitosos directores de cine Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz.

El resto de días no se quedan atrás, ya que la programación de las fiestas incluyen numerosos conciertos de grandes artistas, como Melendi, Dani Fernández, Manuel Carrasco, Leiva, Leire Martínez o Alba Reche. También se celebrarán varios tributos a bandas de música como El Canto del Loco, La Oreja de Van Gogh o Héroes del Silencio.

A continuación, desglosamos el listado de conciertos de las Fiestas del Pilar entre el sábado 4 y el lunes 13 de octubre, organizados por ubicaciones:

Plaza del Pilar

Pablo López - sábado 4 - 21:30

Álvaro Mayo + Leire Martínez - domingo 5 - 20:30

- domingo 5 - 20:30 Pilar Folk: Mercedes Peón - lunes 6 - 21:00

- lunes 6 - 21:00 Ora + Amici Musicae (Sinfónica) - martes 7 - 21:00

- martes 7 - 21:00 DJ Nano - miércoles 8 - 21:30

- miércoles 8 - 21:30 Somos de Labordeta (con Tako) - lunes 13 - 22:30

Empieza las Fiestas del Pilar por todo lo alto con el concierto de Pablo López y Europa FM | Europa FM

Jardín de Invierno (Parque Grande Labordeta)

White Coven - domingo 5 - 21:00

- domingo 5 - 21:00 Kraken - domingo 5 - 22:00

- domingo 5 - 22:00 Fonki Cheff - lunes 6 - 21:00

- lunes 6 - 21:00 Calle Mambo - lunes 6 - 22:30

- lunes 6 - 22:30 Lara91k - martes 7 - 21:00

- martes 7 - 21:00 Sharif - martes 7 - 22:00

- martes 7 - 22:00 Califato ¾ - miércoles 8 - 22:00

- miércoles 8 - 22:00 Repion - jueves 9 - 22:00

- jueves 9 - 22:00 Calavera - viernes 10 - 21:00

- viernes 10 - 21:00 La Milagrosa - viernes 10 - 22:00

- viernes 10 - 22:00 The Killer Barbies - sábado 11 - 22:00

Estación del Norte

Ritmos & Barras - sábado 4 - 21:20

- sábado 4 - 21:20 Tu Otra Bonita - domingo 5 - 20:30

- domingo 5 - 20:30 Alba Reche - lunes 6 - 20:30

- lunes 6 - 20:30 María Terremoto - martes 7 - 21:30

- martes 7 - 21:30 OBK - jueves 9 - 20:30

- jueves 9 - 20:30 Boney M - viernes 10 - 19:30

- viernes 10 - King África - viernes 10 - 20:30

- viernes 10 - 20:30 Hermanos Martínez - sábado 11 - 20:30

- sábado 11 - 20:30 Nat Simons & Aurora Beltrán - domingo 12 - 20:30

Espacio Zity (Valdespartera)

Fiesta Bresh - viernes 3 - 23:59

- viernes 3 - 23:59 Melendi - sábado 4 - 22:00

- sábado 4 - 22:00 Fiesta Alma Bakala - sábado 4 - 23:45

- sábado 4 - 23:45 Manuel Carrasco - domingo 5 - 21:00

- domingo 5 - 21:00 Cruz Cafuné + De La Rose - lunes 6 - 20:30

- lunes 6 - 20:30 Dani Fernández + Lori Meyers + Siloé + Vera Fauna - martes 7 - 19:00

- martes 7 - 19:00 Duki - miércoles 8 - 21:30

- miércoles 8 - 21:30 Morad - jueves 9 - 21:30

- jueves 9 - 21:30 JC Reyes - viernes 10 - 22:00

- viernes 10 - 22:00 Juan Magán - viernes 10 - 01:00

- viernes 10 - 01:00 Mikel Izal + Miss Caffeina - sábado 11 - 17:30

- sábado 11 - 17:30 Fiesta Coliseum - sábado 11 - 23:45

- sábado 11 - 23:45 Blackworks - domingo 12 - 22:00

- domingo 12 - 22:00 Pop Remember (Sesión Noche) - domingo 12 - 23:00

- domingo 12 - 23:00 Tako - domingo 12 - 01:00

Príncipe Felipe

Loquillo - sábado 11 - 21:00

- sábado 11 - 21:00 Leiva - domingo 12 - 22:00

Las Food Trucks Zaragoza (Parque de San Pablo)