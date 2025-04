Conciertos de Lady Gaga en Barcelona: cuál es el aforo del Palau Sant Jordi de Barcelona

'The Mayhem Ball Tour 2025'

Lady Gaga pisará el escenario del Palau Sant Jordi de Barcelona tres noches: el martes 28, el miércoles 29 y el viernes 31 de octubre de 2025. Aunque la artista no tenía pensado salir de gira con su nuevo discoMAYHEM, ha decidido cambiar de opinión por la gran acogida a su trabajo y para reencontrarse con su público español tras siete años sin visitarle.

"Esta vez elegimos arenas para darme la oportunidad de controlar los detalles del espectáculo de una manera que simplemente no es posible en los estadios. Sinceramente, no puedo esperar. Este show está diseñado para ser una experiencia teatral y electrizante que dé vida a MAYHEM exactamente como lo imagino", dijo la artista al anunciar su gira The Mayhem Ball Tour 2025.

Aforo del Palau Sant Jordi de Barcelona para conciertos

Este jueves 3 de abril salen a la venta las entradas para los tres espectáculos de Lady Gaga en el Palau Sant Jordi, y una de las preguntas que asaltan a la hora de comprar tickets es cuál es el aforo del recinto barcelonés. Aunque la estadounidense podría haber elegido un espacio más amplio, ha decidido crear un espectáculo más pequeño para poder controlar toda la escenografía mejor.

El público del concierto de Bad Gyal en el Palau Sant Jordi del 9 de febrero de 2024 | Getty Images

El Palau Sant Jordi, situado en la montaña de Montjuïc y cerca del Estadio Olímpico Lluís Companys, se inauguró en 1990 para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Aunque se construyó con motivos deportivos, el recinto también acoge espectáculos musicales, como es el caso de los conciertos de Lady Gaga.

¿Y qué aforo tiene el Palau Sant Jordi? El pabellón cuenta con una capacidad de 16.159 personas sentadas para eventos deportivos, mientras el aforo aumenta hasta los 17.960 espectadores para conciertos, según Barcelona Bus Turístic. Sin embargo, el 22 de agosto de 1993, Prince consiguió el récord de capacidad con unos 24.500 asistentes por situar el escenario lo más pegado posible a un lateral.