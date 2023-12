Desde confeti de marihuana hasta vítores a Fernando Alonso: así ha sido el primer concierto de Melendi en Madrid

Melendi ha llegado a la capital cargado de energía para ofrecer dos shows inigualables en la gira por sus 20 años de carrera.

En la primera noche en Madrid, el cantante ha brindado un intenso show de dos horas donde no ha parado de cantar canción tras canción para rememorar todas las etapas de su trayectoria profesional de la mano de sus incansables fans.

Por eso no han faltado casi todos sus grandes temas como El Parto, Hablando en plata, Billy el pistolero, Barbie de extrarradio, Cheque al Portamor, Lágrimas desordenadas, La Promesa... y muchas más canciones incluidas en su amplia cartera de éxitos.

Pero el concierto del asturiano no ha sido sollo cantar: también se vivieron momentazos que marcaron la diferencia durante la noche e hicieron que fuese inolvidable para el público.

Falla el micro en Jardín con enanitos

Jardín con enanitos es una de las canciones más románticas a la par que icónicas de la discografía de Melendi, por eso no podía faltar en este concierto tan especial; pero cuando el artista se ha dispuesto a cantarla, le ha fallado el micro y no se escuchaba absolutamente nada. Eso sí, el fallo del micrófono no ha impedido a los fans gritar a pleno pulmón este emblemático hit, dejando al cantante con la boca abierta.

Vítores para Fernando Alonso en El Nano

En 2005 Melendi publicó El Nano, un tema dedicado al piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso. Este año, Fernando podría hacerse con su victoria número 33, y la "Alonsomanía" tras su regreso ha hecho que los seguidores del asturiano no paren de ver este número por todas partes y referirse a él como "el nano", al igual que la canción del Melendi. Por eso, cuando el artista ha terminado de cantar este tema, el WiZink Center se ha deshecho en vítores al piloto coreando "Alonso, Alonso, Alonso..."

Confeti de marihuana

Como guiño a su época Milindri, en la que Melendi consumía hierba y hacía referencia a ello en sus canciones, el artista ha terminado su show con una lluvia de confeti en forma de marihuana. Sus fans no han podido evitar capturar el momento.

¿Qué deparará la segunda noche en el WiZink Center?