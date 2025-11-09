Conoce a Becky Hill, la telonera del concierto de Katy Perry en Barcelona

El concierto de Katy Perry arranca a las 20:30 horas aunque las puertas del Palau Sant Jordi se abren a las 18;30 horas para que los katycats puedan tomar posiciones y disfrutar también del preshow.

A las 19:30 horas se sube al escenario la cantante británica Becky Hill, anunciada como telonera de los dos conciertos de Katy Perry en España (ambos con Europa FM como radio oficial), y quien promete dar un espectáculo de altura. Ya lo hizo en otros conciertos del periplo europeo de Katy Perry como el que se celebró el pasado 17 de octubre en Hannover (Alemania).

'The Voice', el escenario que la vio nacer como artista

La historia de esta artista, nacida el 14 de febrero de 1994 (31 años) en Bewdley, cerca de la ciudad británica de Birmingham, arranca en la edición británica de La Voz.

En 2012, cuando tenía solo 18 años, se presentó a las audiciones a ciegas con Ordinary People de John Legend. Su actuación cautivó a Jessie J y Will.i.am y, ya en el equipo de la artista de Price Tag, consiguió llegar a las semifinales del concurso. Su paso por el talent musical le sirvió de toma de contacto con el mundo de la música.

Su carrera en solitario

El éxito no tardó en llegarle, ya que en 2014 consiguió alzarse con el número 1 en el Reino Unido con su temaGecko (Overdrive)junto a Oliver Heldens. La canción fue solo una primera muestra de lo que Becky Hill se atreve a hacer con el dance.

Poco a poco, Hill fue construyendo una carrera a base de singles como Caution To The Wind, Losin, False Alarm o Piece Of Me con los que fue asentando su sonido.

Ya en 2019, lanzó el álbum recopilatorioGet To Know. El disco se mueve entre géneros como el dance, el pop y la música electrónica e incluye la canción Lose Control con MEDUZA y Goodboys, uno de sus temas más virales que supera los 150 millones de reproducciones en YouTube.

Las grandes colaboraciones no tardaron en llegar. En 202 la artista británica prestó su voz a David Guetta para el temaRemember, incluido en su primer álbum de estudio, Only Honest On The Weekend.

El 2022, el año de las nominaciones

Con ese tema que lanzó con el DJ francés consiguió en 2022 una nominación al Brit en la categoría Canción del año. Un galardón que se llevaó Adele con Easy On Me. No obstante, se llevó el premio en Best Dance dos años consecutivos.

Además, tuvo la oportunidad de actuar en la clausura la Eurocopa Femenina de la UEFA 2022 en el estadio de Wembley. Finalmente, su segundo álbum de estudio, Believe Me Now, llegó en 2024 con una serie de temas donde sigue su estilo propio y el anuncio de numerosos conciertos que llegan hasta agosto de 2026.

La gira de Katy Perry es un alto en la carrera de la artista que este mes de septiembre se casó en una playa de Cornualles con Charlie Gardner, su pareja desde hace años.