Las covers perdidas de Katy Perry: sus versiones de otras canciones que seguro que no conocías

Después del éxito de la versión que hizo recientemente de All You Need is Love , la canción de The Beatles, repasamos algunas de las covers que Katy Perry ha interpretado sobre los escenarios y que probablemente no conocías.

Katy Perry sorprendió hace unos días al mundo con su versión acústica de All You Need is Love, de The Beatles, un tema muy querido por todos que, con su voz, ha ganado nuevos adeptos. Seguro que su cover, para un anuncio de GAP, será una de las canciones que más suenen durante estas navidades.

Lo cierto es que si tenemos que repasar la carrera de Katy Perry podremos disfrutar de algunas versiones de temas míticos, en especial, si revisamos su carrera sobre los escenarios. Allí, la cantante ha dejado buena muestra de cuáles son algunas de sus referencias y canciones predilectas. De hecho, en 2014, ya versionó a The Beatles durante un tributo a la banda británica. En aquella ocasión, Katy Perry nos sorprendió versionando Yesterday.

'Yesterday', de The Beatles

La canción fue escrita por Paul McCartney y hay que remontarse a 1965 para encontrar su fecha de grabación. Yesterday es todo un himno, además de uno de los temas más reconocidos de la banda de Liverpool.

Pero no solo se vive de The Beatles y Katy Perry nos ha dejado otras perlas musicales dignas de volver a escuchar. Su amor y admiración por Madonna no son ningún secreto y, siempre que ha podido, ha interpretado algunas de sus canciones más conocidas. Entre sus versiones de la Reina del Pop destacan Vogue y Like a Virgin.

'Vogue', de Madonna

El tema de Madonna es una de las canciones más conocidas y se publicó en 1990. Por cierto, que el videoclip de Vogue fue dirigido por el gran David Fincher. Seven, Fight Club, Zodiac y El curioso caso de Benjamin Button son algunas de sus grandes películas.

'Like a Virgin', de Madonna

Like a Virgin es uno de los grandes temas de Madonna, publicado por primera vez en 1984. Su presencia dentro de la cultura pop está fuera de toda duda y, siguiendo la estela, su presencia en el cine también ha sido notoria. La canción suena en dos cintas conocidísimas como Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino y Moulin Rouge!, de Baz Luhrmann.

'I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me', de Whitney Houston

La canción fue publicada en 1987 y premiada un año después con el premio Grammy en la categoría a mejor interpretación vocal pop femenina. Katy Perry le rinde homenaje a Whitney Houston así.

'Girls Just Wanna Have Fun', de Nicki Minaj

Katy Perry se une a Nicki Minaj para cantar un auténtico temazo, como es Girls Just Wanna Have Fun. La canción original pertenece a Cyndi Lauper y fue lanzada en 1983. Hoy es todo un símbolo del feminismo. Más conocida aún es la colaboración que hicieron Katy Perry y Nicki Minaj con la canción Swish Swish.