Las covers perdidas de Lady Gaga: sus versiones de otras canciones que seguro que no conocías

Lady Gaga está de moda, ¿acaso alguna vez dejó de estarlo? El estreno de La Casa Gucci, dirigida por el incombustible Ridley Scott, la ha vuelto a poner en el centro de todos los focos, rodeada de Jared Leto, Adam Driver y Al Pacino.

Su relación con el mundo de la interpretación tampoco es nada nueva, ya que hemos podido disfrutar de la artista en papeles tan distintos como los que nos dejó en Ha nacido una estrella, con Bradley Cooper, o en la serie American Horror Story, en la que da vida a una temible vampiresa, papel por el que se llevó el Globo de Oro en 2016.

Pero volvamos al mundo de la música, terreno en el que Lady Gaga no se da descanso y en el que ha compuesto grandes éxitos como Bad Romance, Paparazzi o Born This Way.

Esos son himnos made in Gaga, aunque lo cierto es que la artista ha hecho suyos himnos de otros artista. Son sus cover perdidas, que hoy descubrimos para que las descubras y puedas escucharlas en bucle. Nada mejor que un gran éxito interpretado con una voz tan prodigiosa.

'Imagine', de John Lennon

El recorrido empieza fuerte, con este temazo de John Lennon. Yoko Ono, su esposa, la escribió, pero fue Lennon quien la compuso y la hizo inmortal. Se trata de una de las canciones más versionadas, que hace alusión a la unidad y a la esperanza. Desde que se lanzó en 1971 ha conseguido convertirse en una canción completamente atemporal. Esta versión es de 2015, en la ceremonia de los European Games.

'Your Song', de Elton John

La cantante se atreve con otro grande, como Elton John y su Your Song. El tema es de 1970 y es una de sus canciones más reconocidas del británico. La diva realizó la versión para el álbum tributo de 2018, Revamp: Reimagining the Songs of Elton John & Bernie Taupin.

'Bang Bang (My Baby Shot Me Down)', de Cher

Esta es una de las canciones más potentes del listado. Bang Bang (My Baby Shot Me Down) se hizo muy popular por la versión de Nancy Sinatra que, por otra parte, recuperó Quentin Tarantino para la película Kill Bill. La canción original es obra de Cher, que la compuso en 1966.

'Livin' on a Prayer' de Bon Jovi

Tremenda canción de Bon Jovi que canta Lady Gaga, ¡junto al mismísimo Bon Jovi! Este temazo es de 1986, publicado en el disco Slippery When Wet. La canción llegó a la cumbre de las listas de todo el planeta, es de esas melodías que todos reconocemos con solo escuchar un par de acordes.