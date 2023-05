La crisis de salud mental que hizo parar a Alejandro Sanz en 2007: "No lo percibes hasta que realmente te afecta"

Alejandro Sanz mantiene en alerta a sus fans desde hace días. El cantante madrileño de 54 años lanzó un preocupante mensaje sobre su estado anímico el pasado sábado 27 de mayo —una semana antes del inicio de su gira— asegurando sentirse "triste y cansado". "No estoy bien", apuntó el cantante, que recibió una avalancha de mensajes de ánimo y que tres días más tarde apunta que empieza a ver la luz.

"Encerrarme no es buena idea", ha escrito este martes 30 de mayo con tono optimista, y ha apuntado que hará lo imposible por llegar a tiempo para el concierto del 3 de junio en Pamplona.

No es la primera vez que el madrileño se sincera sobre su estado anímico. En 2005 vivió uno de sus momentos más duros a nivel personal, que se prolongó durante varios años, como cuenta en su documental Sanz: Lo que fui es lo que soy (2018), y que lo lo llevó a retirarse en un lugar de América del Sur, según explicó en una entrevista en El País.

"Cansado, sin ganas de comunicarme"

"Pensaba que estaba a salvo de las enfermedades modernas. Como buen español, no consideraba las dolencias psíquicas como algo serio, despreciaba la conexión entre lo mental y lo físico", se sinceró el cantante que charló con el periódico desde su retiro en un lugar de América del Sur que no desveló al periodista.

El intérprete de Corazón Partío salió del mapa con el único objetivo de superar esta etapa: "Estoy curándome, en una palabra". "Me sentía cansado, sin ganas de comunicarme con los demás. Hasta que, durante un show en México, casi me desmayé, me faltaba el aire. Un yuyu que me asustó. Nunca me había pasado", contó el cantante sobre el episodio vivido en mayo de 2006.

En la entrevista aseguró sufrir agotamiento psíquico provocado por los problemas personales que había vivido en los meses anteriores, incluidos el supuesto intento de chantaje por parte de sus empleados del hogar, su separación de la modelo Jaydy Michel y el reconocimiento público de su hijo secreto. "Nunca he dejado que esa tropa me manipule...Soy muy confiado y no quiero cambiar. Si alguien desea traicionarme, que lo haga; no puedo ir por la vida dudando de todo el mundo".

En los dos meses que duró su retiro, Alejandro Sanz hizo terapia de "doce horas al día" en la que no faltó la cultura: le acompañó la música del compositor Rachmaninov y de Leonard Cohen y las letras de Victor E.Frank. "Me cuido. Ya no habrá fiestas tras los conciertos", sentenció el cantante que en agosto de ese año anunció su regreso a los escenarios.

"Una enfermedad que no percibes"

"Estoy totalmente recuperado. A veces ocurren cosas que uno no controla, y el estrés es una enfermedad que no percibes hasta que realmente te afecta, incluso físicamente. Vengo con más fuerza que nunca y con muchas ganas de estar encima del escenario", dijo en la rueda de prensa convocada para anunciar el arranque de su gira española.

La gira de la recuperación empezó tras una etapa reposo máximo y de autoconocimento. "He descansado mucho, y he dedicado un tiempo a pensar en mí, que hacía tiempo que no ocurría. No sabía lo que tenía hasta que me lo dijeron los médicos. Estaba estresado, sentía un decaimiento y un agotamiento muy grande. Es muy recomendable dedicar un 'tiempito' a pensar en uno mismo y dejar los problemas a un lado", añadió.

'El tren de los momentos', un grito desesperado

La crisis sobre el escenario y el retiro de Alejandro Sanz llegó después de casi dos años de duros problemas personales. En julio de 2005 Alejandro Sanz perdió a su padre, justo en el momento en que atravesaba una crisis con su pareja, Jaydy Michel, madre de su hija Manuela, de la que se separó ese mismo año.

"Estaba aquí solo y la gente que tenía en casa me la estaba preparando buena para hacerme un chantaje con mi vida", contó en Sanz: Lo que fui es lo que soy. "Dije, va a ser que no", añadió el cantante que en noviembre de 2006 tuvo también que hacer un comunicado para contar que tenía otro hijo. Otro duro momento personal.

"Creo que es la etapa más oscura que Alejandro ha tenido en su corazón", asegura el músico Carlos Rufo en ese documental. " Todos tenemos esquinas sin barrer y él tenía las suya".

De esa época es el disco El tren de los momentos, publicado en 2006. "Mi mundo interior se había apoderado de mi mundo exterior, yo pintaba las paredes, colgaba fotos...", explicó el cantante. "Mi mundo interior es mi refugio y a veces también es mi infierno. ahí es donde peleo mis batallas".

Alejandro Sanz se dedicó a la pintura de forma compulsiva. "No es el momento en que me sentía más feliz", cuenta el intérprete que casi dos décadas más tardes ha vuelto a repetir esa sensación. Su mensaje del sábado 27 dice: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado".