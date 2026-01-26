Cristina Lora aparece en el último concierto de gira de Violeta para cantar 'Me pelea'

El Violeta Tour ha llegado a su fin. Después de una gran gira por salas y teatros tras el estreno de su disco homónimo, la exconcursante de Operación Triunfo 2023se ha despedido de su proyecto debut en el Teatro Circo Price de Madrid.

Y este show ha estado lleno de sorpresas, entre las que se ha colado un crossover histórico para los amantes del talent show musical: Cristina Lora, la ganadora de OT 2025, ha sorprendido a todas las violetistas presentes en el último show de la gira con una aparición estelar.

La última vencedora del formato musical se ha declarado fan incondicional de la de Granada, y ahora ha tenido la oportunidad de cantar junto a ella su tema Me pelea. La artista de 19 años ha aparecido vestida con la estética de la puesta en escena, para entonar a dos voces la canción mientas ambas bailaban.

Esta actuación no ha tardado en hacerse viral entre los fans de ambas cantantes, quienes han halagado esta colaboración en directo, protagonizada por el talento de las andaluzas.