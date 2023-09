¿Cuál es la canción del baile de 'El Hormiguero'? El tema de la nueva temporada del programa

La música marca el inicio de El Hormiguero. El programa de Pablo Motosempieza cada día con el presentador y parte del equipo haciendo una coreografía y esta temporada 18 ya tiene banda sonora.

El programa emitido este lunes 4 de septiembre ha desvelado la canción elegida para arrancar cada día: (It Goes Like) Nanana, del artista de la artista surcoreana Peggy Gou.

El presentador lo adelantó antes de la emisión, al compartir un vídeo del equipo ensayando los pasos que seguirán a lo largo de la temporada.

Qué dice la letra de '(It Goes Like) Nanana', de Peggy Gou

(It Goes Like) Nanana es el primer single del álbum debut de la DJ y productora surcoreana Peggy Gou. La canción salió el 15 de junio de 2023 y logró conquistar el número 1 en varios países como Australia, Bélgica, Grecia, Letonia, Países Bajos y Reino Unido.

Su ritmo pegadizo contagia buen rollo, el mismo que refleja la artista en su letra. "Hay un sentimiento que todos conocemos pero que es difícil de describir, ese sentimiento de amor, calidez y emoción cuando estás rodeado de amigos y seres queridos y la energía habla por sí sola. Es difícil expresarlo con palabras, pero para mí dice 'nanana!", dice la letra de este hit que sonará cada noche en Antena 3.

I can't explain

I got a feeling that I just

I can't erase

Just a feeling that I won't

Won't leave behind

Because it's something that is on

It's on my mind

I guess it goes like na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

I can't explain

I got a feeling that I just

I can't erase

Just a feeling that I won't

Won't leave behind

Because it's something that is on

It's on my mind

I guess it goes like na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

I can't explain

I got a feeling that I just

I can't erase

Just a feeling that I won't

Won't leave behind

Because it's something that is on

It's on my mind

I guess it goes like na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

I can't explain

I got a feeling that I just

I can't erase

Just a feeling that I won't

Won't leave behind

Because it's something that is on

It's on my mind

I guess it goes like na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na