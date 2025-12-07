¿Cuál es tu canción favorita de 'LUX', el disco de Rosalía? ¡Vota en la encuesta!
LUX, el cuarto álbum de Rosalía, cumple un mes desde su estreno y en Europa FM queremos celebrarlo con una encuesta. Tras el éxito del disco a nivel internacional, seguro que nuestros oyentes ya han elegido cuál es su canción favorita. ¿Será La Perla, Berghain, Dios Es Un Stalker...? ¡Vota más abajo!
El éxito del nuevo disco de Rosalía es incontestable. Tras la expectación generada en la plaza del Callao de Madrid, LUX se publicó el pasado 7 de noviembre. Un mes después de su estreno, el álbum cuenta con dos discos de platino en España por las ventas en sus tres primeras semanas.
Pero su triunfo no se mide solo en números: la crítica ha proclamado LUX como uno de los mejores proyectos del 2025. Según Rolling Stone, el de Rosalía es el tercer mejor álbum del año: "LUX no se parece absolutamente a nada que exista en la música actual. Su irreverencia es lo que hace que el álbum resulte un verdadero choque al sistema: bebe de los grandes, pero apunta a un Mozart con energía de 'baddie', un Bach con un porro en la boca", destaca la revista estadounidense.
Por su parte, Pitchfork sitúa LUX en el puesto número 16 entre los mejores discos del 2025: "Rosalía presenta una fusión sagrada y profana de música pop y clásica que aborda preguntas espirituales atemporales desde la mirada de una buscadora contemporánea. Guiada por una galería heterodoxa de santas y mujeres sagradas, la cantante indaga en el amor, el deseo y la eternidad, y emplea una amplia gama de géneros e idiomas para iluminar distintos aspectos del alma", destaca el portal estadounidense.
Durante el primer mes desde su estreno y tras el anuncio del LUX TOUR 2026, dos canciones han conseguido captar la atención del público por encima del resto: Berghain, el primer sencillo del disco, y La Perla, una bomba en contra de un "terrorista emocional". Sin embargo, los fans también destacan pistas como Reliquia, La Yugular o Mio Cristo Piange Diamani. Pero ¿cuál es la favorita de los oyentes de Europa FM? ¡Vota en la encuesta!
- 1
'Magnolias'
"Promete que me protegerás / A mí y a mi nombre en mi ausencia / Yo que vengo de las estrellas / Hoy me convierto en polvo / Pa' volver con ellas"
- 2
'Reliquia'
"Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy / Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no esté / Seré tu reliquia"
- 3
'Berghain'
"Yo sé muy bien lo que soy / Ternura pa'l café / Solo soy un terrón de azúcar / Sé que me funde el calor / Sé desaparecer / Cuando tú vienes es cuando me voy"
- 4
'Sexo, Violencia y Llantas'
"Quién pudiera vivir entre los dos / Primero amar el mundo y luego amarle a Dios"
- 5
'Dios Es Un Stalker'
"Yo te sigo, tú improvisa / Si vas lento o si vas deprisa / Nunca te enteras que soy tu sombra"
- 6
'La Yugular'
"Una espina ocupa un continente / Y un continente no cabe en Él / Pero Él cabe en mi pecho / Y mi pecho ocupa su amor / Y en su amor me quiero perder"
- 7
'Sauvignon Blanc'
"Sauvignon Blanc a tu lado / Mi futuro será dorado / Ya no tengo miedo del pasado"
- 8
'Mio Cristo Piange Diamanti'
"Il mio Cristo piange diamanti / Piange, piange diamante / Mio Cristo in diamante / Ti porto, ti porto sempre"
- 9
'Memória'
"Será que tu me conheces? / Que o tempo passa e não esqueces / Quem eu fui e sou enfim / Ó meu doce coração / Diz-me se sabes ou não / Ainda te lembras de mim?"
- 10
'La Perla'
"La decepción local, rompecorazones nacional / Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial / Es una perla, nadie se fía / Es una perla, una de mucho cuida'o"
- 11
'De Madrugá'
"La cruz en el pecho calibra mi cuerpo / Para desquitarme yo tengo derecho"
- 12
'Porcelana'
"Te puedo enamorar, yo te puedo inspirar / Te puedo envenenar y te puedo curar / Yo te puedo elevar o te puedo humillar"
- 13
'La Rumba Del Perdón'
"Tu mejor amigo, el que tocaba la guitarra / ¿Qué será lo que pasó? / Que de golpe la guitarra ya no sonaba / Y ni sonaba el teléfono"
- 14
'Mundo Nuevo'
"Yo quisiera renegar / De este mundo por entero / Volver de nuevo a habitar"
- 15
'Divinize'
"Through my body, you can see the light / Bruise me up, I'll eat all of my pride / I know that I was made to divinize"