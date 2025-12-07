¿Cuál es tu canción favorita de 'LUX', el disco de Rosalía? ¡Vota en la encuesta!

El éxito del nuevo disco de Rosalía es incontestable. Tras la expectación generada en la plaza del Callao de Madrid, LUX se publicó el pasado 7 de noviembre. Un mes después de su estreno, el álbum cuenta con dos discos de platino en España por las ventas en sus tres primeras semanas.

Pero su triunfo no se mide solo en números: la crítica ha proclamado LUX como uno de los mejores proyectos del 2025. Según Rolling Stone, el de Rosalía es el tercer mejor álbum del año: "LUX no se parece absolutamente a nada que exista en la música actual. Su irreverencia es lo que hace que el álbum resulte un verdadero choque al sistema: bebe de los grandes, pero apunta a un Mozart con energía de 'baddie', un Bach con un porro en la boca", destaca la revista estadounidense.

Por su parte, Pitchfork sitúa LUX en el puesto número 16 entre los mejores discos del 2025: "Rosalía presenta una fusión sagrada y profana de música pop y clásica que aborda preguntas espirituales atemporales desde la mirada de una buscadora contemporánea. Guiada por una galería heterodoxa de santas y mujeres sagradas, la cantante indaga en el amor, el deseo y la eternidad, y emplea una amplia gama de géneros e idiomas para iluminar distintos aspectos del alma", destaca el portal estadounidense.

Durante el primer mes desde su estreno y tras el anuncio del LUX TOUR 2026, dos canciones han conseguido captar la atención del público por encima del resto: Berghain, el primer sencillo del disco, y La Perla, una bomba en contra de un "terrorista emocional". Sin embargo, los fans también destacan pistas como Reliquia, La Yugular o Mio Cristo Piange Diamani. Pero ¿cuál es la favorita de los oyentes de Europa FM? ¡Vota en la encuesta!