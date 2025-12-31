¿Cuál fue la última canción de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh?
La Oreja de Van Gogh empieza 2026 con nueva música. Todos estamos bailando la misma canción será su primer lanzamiento desde el anuncio del regreso de Amaia Montero a la banda. Pero ¿cuál fue el último tema que publicó el grupo antes de la marcha de la vocalista donostiarra? Viajamos a 2006 para responder a esta pregunta.
La vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh viene acompañado del lanzamiento de nueva música. La banda donostiarra ha decidido despedir 2025 haciendo sonar Todos estamos bailando la misma canción, su primer tema desde que la vocalista donostiarra anunció su regreso el pasado mes de octubre.
El tema llega casi 20 años después de la última canción de Amaia con La Oreja de Van Gogh. Hay que viajar a 2006 para encontrarla. El 25 de abril de ese año llegó el disco Guapa, su cuarto álbum de estudio al que sucedió Más guapa, un doble álbum con todas las canciones del primero y un disco de canciones inéditas.
Este álbum lanzado el 5 de diciembre de 2006 sirve para dar respuesta a la pregunta cuál fue la última canción de Amaia en LODVG. En mi lado del sofá, el primer y único sencillo de Más guapa, se considera el último sencillo de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh y es (hasta el momento) la canción que la banda ha tocado menos veces en directo.
La Oreja de Van Gogh solo interpretó este tema sobre el escenario en la gira latinoamericana de 2007 y en la Gira LKXA, también de 2007, que tuvo lugar poco antes de que la cantante dejase el grupo.
En mi lado del sofá es una canción sobre la historia de amor y entrega de una mujer que, pese a haber sido traicionada por su expareja, decide que el amor es superior al dolor que siente y se muestra dispuesta a esperarlo en el sofá por si decide volver.
"Yo sin tu amor soy un montón de cosas menos yo", dice la cantante que no va a llorar la ausencia, solo esperar en su lado del sofá.
La letra de 'En Mi Lado Del Sofá' de La Oreja de Van Gogh
Te esperaré, no importa quien te bese
Yo te esperaré, no importa que me quieras
Yo te escucharé, si tú me has dado tanto
Yo te esperaré y te daré mi vida entera
Te esperaré, te esperaré en las sombras, siempre allí estaré
No importa que tus ojos no me quieran ver
No importa quien te abrace
Yo a ti te amaré y te daré mi vida entera
Porque mi amor está por encima de tanta traición
De tanto desprecio, de toda razón
Porque el dolor que llevo dentro es todo tuyo y mío
Dónde estarán los besos que aún nos quedan por contar
Lo sabes tú y nadie más
Y al despertar me sentaré en mi lado del sofá
Para esperarte una vez más
Te esperaré, mi pena contenida la conoces bien
También que si me dejas moriré de pie
No lloraré tu ausencia
Solo esperaré y te daré mi vida entera
Porque mi amor está por encima de tanta traición
De tanto desprecio, de toda razón
Porque el dolor que llevo dentro es todo tuyo y mío
Dónde estarán los besos que aún nos quedan por contar
Lo sabes tú y nadie más
Y al despertar me sentaré en mi lado del sofá
Para esperarte una vez más
Dónde estarán los besos que aún nos quedan por contar
Lo sabes tú y nadie más
Yo sin tu amor soy un montón de cosas menos yo
Me duele tanto el corazón