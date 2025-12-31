¿Cuál fue la última canción de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh?

Amaia Montero, en el videoclip de 'En mi lado del sofá' | VEVO

La vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh viene acompañado del lanzamiento de nueva música. La banda donostiarra ha decidido despedir 2025 haciendo sonar Todos estamos bailando la misma canción, su primer tema desde que la vocalista donostiarra anunció su regreso el pasado mes de octubre.

El tema llega casi 20 años después de la última canción de Amaia con La Oreja de Van Gogh. Hay que viajar a 2006 para encontrarla. El 25 de abril de ese año llegó el disco Guapa, su cuarto álbum de estudio al que sucedió Más guapa, un doble álbum con todas las canciones del primero y un disco de canciones inéditas.

Este álbum lanzado el 5 de diciembre de 2006 sirve para dar respuesta a la pregunta cuál fue la última canción de Amaia en LODVG. En mi lado del sofá, el primer y único sencillo de Más guapa, se considera el último sencillo de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh y es (hasta el momento) la canción que la banda ha tocado menos veces en directo.

La Oreja de Van Gogh solo interpretó este tema sobre el escenario en la gira latinoamericana de 2007 y en la Gira LKXA, también de 2007, que tuvo lugar poco antes de que la cantante dejase el grupo.

En mi lado del sofá es una canción sobre la historia de amor y entrega de una mujer que, pese a haber sido traicionada por su expareja, decide que el amor es superior al dolor que siente y se muestra dispuesta a esperarlo en el sofá por si decide volver.

"Yo sin tu amor soy un montón de cosas menos yo", dice la cantante que no va a llorar la ausencia, solo esperar en su lado del sofá.

La letra de 'En Mi Lado Del Sofá' de La Oreja de Van Gogh

Te esperaré, no importa quien te bese

Yo te esperaré, no importa que me quieras

Yo te escucharé, si tú me has dado tanto

Yo te esperaré y te daré mi vida entera

Te esperaré, te esperaré en las sombras, siempre allí estaré

No importa que tus ojos no me quieran ver

No importa quien te abrace

Yo a ti te amaré y te daré mi vida entera

Porque mi amor está por encima de tanta traición

De tanto desprecio, de toda razón

Porque el dolor que llevo dentro es todo tuyo y mío

Dónde estarán los besos que aún nos quedan por contar

Lo sabes tú y nadie más

Y al despertar me sentaré en mi lado del sofá

Para esperarte una vez más

Te esperaré, mi pena contenida la conoces bien

También que si me dejas moriré de pie

No lloraré tu ausencia

Solo esperaré y te daré mi vida entera

Porque mi amor está por encima de tanta traición

De tanto desprecio, de toda razón

Porque el dolor que llevo dentro es todo tuyo y mío

Dónde estarán los besos que aún nos quedan por contar

Lo sabes tú y nadie más

Y al despertar me sentaré en mi lado del sofá

Para esperarte una vez más

Dónde estarán los besos que aún nos quedan por contar

Lo sabes tú y nadie más

Yo sin tu amor soy un montón de cosas menos yo

Me duele tanto el corazón