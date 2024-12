¿Cuál es el mejor villancico de la historia? Vota por tus canciones de Navidad favoritas

La Navidad no sería lo mismo sin los numerosos villancicos que inundan las calles y las casas durante el invierno.

Estas canciones populares, cuyas primeras composiciones datan del siglo IV, se popularizaron en el siglo XIII a nivel general y en el siglo XV en España. Desde entonces, los villancicos nos acompañan para poner banda sonora a los días más especiales de la Navidad, sobre todo al mismo 25 de diciembre.

¿Y cuáles son las canciones preferidas de la sociedad española? Esa es la pregunta que buscamos responder con esta encuesta.

Vota por tus villancicos favoritos entre estas diez opciones

Para no tener que elegir entre la infinidad de villancicos que componen la banda sonora de la Navidad, en Europa FM hemos hecho una selección de diez canciones para que nuestros usuarios votéis por vuestras favoritas, concediéndoles entre una y cinco estrellas.

Entre la lista de candidatos, se incluyen versiones de villancicos tradicionales o composiciones modernas que inundan las listas de éxitos hoy en día. Entre las canciones populares, destacan ¡Ay! del Chiquirritín (interpretada por el grupo infantil Parchís), El tamborilero (por Raphael) o Los peces en el río (por Manolo Escobar).

Más contemporáneos son temas como All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, Feliz Navidad de José Feliciano, Jingle Bell Rock de Bobby Helms (aunque nuestra selección incluye la versión de la película Chicas malas), Last Christmas de Wham!, Mi burrito sabanero de David Bisbal (aunque la versión original es del venezolano Hugo Blanco en 1972), Rockin' Around the Christmas Tree de Brenda Lee o la más reciente Santa Tell Me de Ariana Grande.