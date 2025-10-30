¿Qué canciones sorpresa ha cantado Lady Gaga en su segundo concierto en Barcelona?

Lady Gaga ha querido hacer un concierto aun más especial en su segunda noche actuando en Barcelona, la noche del 29 de octubre.

La artista ha vuelto a darlo todo con la performance, la voz y la energía desbordante en un show impoluto con su gira The Mayhem ball, pero además ha emocionado a sus fans en la parte más distinta de cada concierto.

Al piano, Lady Gaga ha interpretado dos cancones sorpresa de lo más deseadas: la primera de ellas ha sido Marry the Night, un hit de la artista en forma de balada que no forma parte del setlist oficial.

La segunda de ellas ha sido Hey Girl, un tema incluido en su disco Joanne, y desde su estreno hace nueve años la cantante nunca lo había interpretado en directo en ningún concierto. Se trata de una colaboración con Florence Welch, y la canción no estaba entre las predicciones de nadie para esta parte sorpresa del concierto.

Sus dos elecciones han enloquecido tanto a los little monsters presentes como a aquellos que han visto los vídeos por redes sociales. Y es que Gaga demuestra que su público español es muy especial para ella, y durante las actuaciones se ha mostrado visiblemente emocionada.

La canción de cierre, de Joanne

Además de estos dos temas a piano, los little monsters también esperaban con ansias la canción que sonaría en la despedida de Gaga con su público. En este segundo concierto de Barcelona ha sido Just another day, de su álbum Joanne.