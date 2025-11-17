Cuándo fue la última vez que Rosalía dio un concierto
Tras el estreno del disco LUX, son muchos los rumores que apuntan a que Rosalía volverá a los escenarios este 2026 con una nueva gira, más de dos años y medio después de su último concierto propio. Recordamos cómo fue aquella actuación final con el Motomami tour fuera de nuestra fronteras.
Qué se sabe sobre la posible gira de Rosalía con su disco 'LUX'
Rosalía ha vuelto a la carga con el lanzamiento del exitoso disco LUX, y se rumorea que nuestra estrella internacional dará pronto el siguiente paso esperado por sus fans: una gira dentro de muy poco.
Cuando Rosalía vuelva a cantar en concierto se estima que habrán pasado alrededor de tres años de la última vez que la artista se subió a un escenario con un show propio completo. Aquel show se dio en el verano de 2023, momento en el que la catalana cerró su gira mundial con Motomami.
Un show final en París
Rosalía no da un concierto propio desde el 22 de julio de 2023, cuando actuó en el Hippodrome de Longhamp de París. La artista era una de las que formaron el cartel de la edición francesa del conocidísimo festival Lollapalooza.
Allí, la artista cerró el Motomami tour por todo lo alto, adaptando el concierto al formato festival y a plena luz del día.
En el setlist de aquel momento se podían encontrar grandes hits como Saoko, Bizcochito, Despechá y Con Altura, y algunas covers como Héroe de Enrique Iglesias.
Con un concepto totalmente distinto, Rosalía podría volver con una gira mundial con LUX.