Cuándo fue la última vez que Rosalía dio un concierto

Rosalía ha vuelto a la carga con el lanzamiento del exitoso disco LUX, y se rumorea que nuestra estrella internacional dará pronto el siguiente paso esperado por sus fans: una gira dentro de muy poco.

Cuando Rosalía vuelva a cantar en concierto se estima que habrán pasado alrededor de tres años de la última vez que la artista se subió a un escenario con un show propio completo. Aquel show se dio en el verano de 2023, momento en el que la catalana cerró su gira mundial con Motomami.

Un show final en París

Rosalía no da un concierto propio desde el 22 de julio de 2023, cuando actuó en el Hippodrome de Longhamp de París. La artista era una de las que formaron el cartel de la edición francesa del conocidísimo festival Lollapalooza.

Allí, la artista cerró el Motomami tour por todo lo alto, adaptando el concierto al formato festival y a plena luz del día.

En el setlist de aquel momento se podían encontrar grandes hits como Saoko, Bizcochito, Despechá y Con Altura, y algunas covers como Héroe de Enrique Iglesias.

Con un concepto totalmente distinto, Rosalía podría volver con una gira mundial con LUX.