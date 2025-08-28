¿Cuándo fue el último concierto de Coldplay en Madrid?

Te interesa Coldplay y España: conciertos memorables y anécdotas para el recuerdo

Los integrantes de Coldplay son amantes de la música en directo, y así lo demuestra su incesante entusiasmo por subirse a los escenarios de medio mundo. Ahora mismo, la banda británica continúa desarrollando su gira internacional Music of the Spheres World Tour, que comenzó el 18 de marzo de 2022 y que tiene previsto terminar en Latinoamérica.

El grupo, responsable de éxitos como Fix You o Viva la vida, ha celebrado un total de 25 conciertos en España, de los cuales 14 han sido en Barcelona y ocho en Madrid. Los tres restantes tuvieron lugar en Badalona, San Sebastián y Bilbao. Los últimos se celebraron con su gira actual en mayo de 2023, cuando Coldplay reunió a unas 225.000 personas con cuatro shows en el Estadio Olímpico Lluís Companys de la capital catalana.

La última vez de Coldplay en Madrid

La predilección de Coldplay por Barcelona ha relegado a Madrid a un segundo plano. Tanto es así, que la banda liderada por Chris Martin hace 13 años que no pisa la capital española. Su último concierto con el público madrileño ocurrió el 20 de mayo de 2012 en el Estadio Vicente Calderón con la gira Mylo Xyloto Tour.

Por aquel entonces, Coldplay estaba presentando en directo su quinto álbum de estudio. Ahora tiene diez. Desde aquel escenario, sonaron himnos como The Scientist, Yellow, Viva la vida, Clocks o Fix You. ¿Volverán a sonar estos éxitos y los más recientes en Madrid?

Todos los conciertos de Coldplay en Madrid

A lo largo de su historia, Coldplay ha celebrado ocho conciertos en la capital española, casi siempre en recintos diferentes. Entre 2002 y 2012, el grupo empezó pisando el escenario de La Riviera y terminó arrasando en el Estadio Vicente Calderón.