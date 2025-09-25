Cuándo salen las entradas a la venta de la nueva gira de Alejandro Sanz y dónde puedo comprarlas

Todos los fans de Alejandro Sanz están expectantes tras el anuncio del artista en el que confirma sus próximos conciertos en España. Con la gira ¿Y ahora qué?, el cantante de Tortura nos trae un panel de conciertos donde nos cabe dura que nos regalará sus mejores directos. Empezará el 6 de junio en el Estadio de la Cartuja (Sevilla), donde le seguirán Gijón, Bilbao, Mallorca, Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Murcia, Valencia, A Coruña y Fuengirola.

¿Cuándo salen las entradas a la venta?

Según ha detallado el cantante en redes sociales, será el 9 de octubre a las 10.00 de la mañana. Así que habrá que estar atentos a sus canales oficiales por si hiciera algún lanzamiento previo.

¿Dónde puedo comprar las entradas?

Aunque en el anuncio no especifica dónde tendrá sus entradas disponibles a la venta, sí que se aprecia que en el resto de conciertos disponibles que tiene anunciados para Latinoamérica se pueden comprar desde su página web, por lo que habrá que estar al tanto de suwww.alejandrosanz.com/events. Las entradas estarán disponibles en la web de El Corte Inglés. Además, según cuenta la web Doctor Music, los tickets estarán a la venta también en doctormusic.com y en entradas.com

Las fechas y ciudades de la gira '¿Y ahora qué?'