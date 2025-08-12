Cuatro curiosidades de 'Manchild' de Sabrina Carpenter: ¿La continuación de 'Please, please, please'?

Tras batir todos los récords en 2024 con el lanzamiento de su álbum Short n’ sweet, la exestrella de Disney, Sabrina Carpenter, ha pasado a convertirse en una verdadera diva del pop.

Un año después, la artista ha sacado el single Manchild que irá dentro del álbum que lanzará el 29 de agosto Man’s best friend. Como no podía ser de otra manera, con una estética setentera y un ritmo pop, la cantante hace uso del sarcasmo y se ríe de los 'manchild', lo que se podría traducir como 'niñatos' u hombres inmaduros.

1. Relación con 'Please, please, please'

Aunque pueda parecer casualidad que Please, please, pleasesaliera el 7 de junio de 2024 y que, justo un año después, Sabrina Carpenter lanzara Manchild, las referencias que encontramos en ambas canciones nos llevan a una posible narrativa dividida en dos canciones.

EnPlease, please, please el protagonista del videoclip fue su pareja de aquel momento, Barry Keoghan, quien tras salir de la cárcel y pese a las advertencias de su novia, Carpenter, acaba atracando un banco. Pero más allá del miedo que ella siente por que le rompan el corazón, esta composición habla del temor a ser humillada, a que su ego salga herido.

No se trata tanto de no robar un banco, sino de no ser avergonzada por cómo acabe terminando esta acción. Esto se refleja en la frase: "Romperme el corazón es una cosa, mi ego es otra, te lo ruego, no me avergüences, hijo de puta".

Además, no solo quien interpreta al protagonista es el propio Keoghan, sino que en las propias letras de la canción, encontramos referencias directas a él: "He escuchado que eres actor" y "Les he dicho que es tu cultura", ya que su entonces pareja es actor, —habiendo protagonizado películas como Saltburn— e irlandés, mientras que Carpenter es estadounidense.

Tras un año de relación y rumores sobre infidelidades, Carpenter sacaba hace poco más de un mes Manchild, anunciándolo en Instagram con un pie de foto en Instagram que no ha pasado desapercibido: "Esta es sobre ti", declaró Carpenter.

Hit, que siguiendo la tónica de Please, please, please está cargado de ironías, en el que deja claro que si alguien la decepciona, no va a quedarse esperando. Así, a través de varios autostops, la artista va subiendo a diferentes coches en busca del amor, pero lejos de conformarse con los 'manchild' que no están a su altura, ella pide en sus letras que le dejen en paz, pero "¿Por qué siempre vienen corriendo hacia mí?".

De esta forma y creada desde el humor, Manchild podría responder a Please, please, please mostrando su empoderamiento, en el que ya no le suplica a nadie que no hiera su ego, porque directamente pasa a ser ella la que no quiere estar con ellos.

2. Inspiración Hollywoodiense

Somos conocedores de que si algo caracteriza a la coqueta Sabrina Carpenter es su estética glamurosa y chic, con aires de los años 70-90 y su pasión por la película: Fiebre del Sábado Noche. Pero más allá de verlo representado en sus icónicos outfits con corsés y minifaldas, en Manchild se encuentran referencias de clásicos cinematográficos que no podemos pasar por alto.

Aunque la artista no ha revelado directamente cuál ha sido su inspiración para rodar el videoclip, los fans se han encargado de encontrar el repertorio que podría haberla influenciado. Entre estos clásicos se encuentran: Thelma y Louise (1991), Delicias turcas (1973), Licencia para matar (1975), No es país para viejos (2007), Fuego con fuego (1986), Arizona Baby (1987) o Una habitación con vistas (1985). Aunque también se cuela La última parada de Arizona estrenada en 2023, que también sigue esta estética vintage.

3. Lanzamientos de dos nuevas portadas tras la polémica con la inicial

El, Sabrina Carpenter anunció en sus redes sociales el lanzamiento de su nuevo álbum junto a la, en la que podemos ver a la estrella del pop a gatas, con un mini vestido negro, unos tacones de aguja a conjunto y su voluminoso pelo rubio suelto, mientras se sostiene sobre un sujeto con traje del que solo observamos parte de la pierna y su mano, que está a. Además, en su carrusel de imágenes de Instagram, la segunda foto que encontramos es el, lo que sugiere que el títulojuega con la idea del perro como mejor amigo del hombre, que en este caso podría representar a la estadounidense, como una mujer sumisa.

Esta imagen desató la polémica dividiendo a los seguidores en dos bandos. Hay quienes consideran la portada empoderante, hablan de liberación sexual e incluso piensan que la mano podría ser de una mujer. En defensa de la portada, también hay quienes piensan que la imagen es completamente irónica y que se ha usado para combatir desde el sarcasmo todo el machismo que refleja. Sin embargo, este punto de vista también está siendo duramente criticado, estableciendo que la ironía no es excusa y que si no se está entendiendo la crítica, esta no está funcionando, lo que lleva al fomento de la misoginia y la sexualización femenina a base de estereotipos anticuados.

Frente a esta portada, Carpenter apenas se ha posicionado. Solo encontramos una interacción con un usuario de X que criticó la portada del nuevo álbum, insinuando que solo sabe vender una imagen sexual. El internauta le preguntó a la cantante: "¿Tienes una personalidad más allá del sexo?" a lo que Sabrina respondió con humor y seguridad: "Chico, sí, y es bueeeeno", dejando claro que no le falta personalidad y que no se avergüenza de su sensualidad.

De todas formas, la pensilvana siguió jugando con la dualidad tras subir una portada alternativa para el álbum el 25 de junio, pero esta vez "aprobada por Dios". No queda claro si esta elección es una sátira al puritanismo o si, en contraste, busca rendir homenaje al Hollywood más clásico.

Son muchos los que han visto reflejada en la foto de Carpenter una imagen muy conocida de la modelo y actriz Marlyn Monroe. En ambas se aprecia a una mujer mirando desconcertada a cámara mientras se agarra al brazo de un hombre del que apenas se ve el rostro.

En una revista para Rolling Stone, el 12 de junio, Carpenter se posicionó sobre las críticas que recibe por el contenido de sus canciones y shows. "Siempre me hace mucha gracia cuando la gente se queja. Dicen: 'Solo canta sobre esto'. Pero esas son las canciones que ellos mismos convierten en populares. Se nota que les encanta el sexo. Están obsesionados con él", dijo entre risas.

Lo más sorprendente, es que el 8 de julio, la artista sorprendió a sus fans con el lanzamiento de una edición exclusiva de otra portada en vinilo rosa. En esta, Sabrina posa en una habitación rodeada de lo que parecen ramos de flores, como obsequios de sus admiradores mientras sostiene una tarjeta con las iniciales 'MBF', una referencia directa al título del álbum.

4. Cara B del vinilo

El vinilo de siete pulgadas incluye una cara B que ha despertado varias especulaciones entre las que se encuentra la posibilidad de una colaboración con Lana del Rey. Estas sospechas se fundamentan en el estilo que ha empleado Carpenter en el título: Inside of your head when you’ve just won an argument with a man, que recuerda al tono lírico de la artista. Por ejemplo, una de las composiciones de Lana del rey responde al título: Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have – But I Have It lanzada en 2019.

Algunos seguidores que ya han podido reproducir el vinilo aseguran que, aunque se escucha una melodía breve durante unos segundos, no se revela ninguna evidencia que confirme esa teoría.