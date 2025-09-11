Damiano David anuncia 'Funny Little Dreams', la versión deluxe y con nuevas colaboraciones de su álbum debut

El cantante italiano Damiano David no deja de sorprender a sus fans y, tras anunciar el lanzamiento de Talk To Me, la canción en la que colabora con la estrella sudafricana Tyla y el mítico guitarrista Nile Rodgers, ha informado que formará parte de Funny Little Dreams, la edición deluxe de su álbum debut como solista Funny Little Fears.

"Convertí mis miedos en sueños. Este es mi regalo para vosotros y para todos los que me acompañan en la gira", ha posteado el artista en su perfil de Instagram, junto a la portada de esta nueva versión del disco. que estará disponible a partir del próximo 12 de septiembre.

Una reedición en la que ha incluido otras cuatro nuevas canciones Naked, Mysterious Girl, Over y Cinnamon, en la que colabora con Albert Hammond Jr, integrante de la banda The Strokes.

A pesar de que Damiano David no había hecho alarde de estas composiciones, lo cierto es que había confesado a Eva Soriano durante su entrevista en Cuerpos especiales que aún tenía material inédito y que, al cabo del tiempo, acabaría publicando.

Una gran noticia para los fans del italiano, que está arrasando con su gira internacional, que llegará a España los próximos 21 de septiembre en el Sant Jordi Club de Barcelona o el 22 de septiembre en su concierto en el Movistar Arena de Madrid.