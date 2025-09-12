Damiano David derrocha complicidad con Tyla y Nile Rodgers en el estreno de 'Talk to me'

Damiano David comienza era musical, y lo hace con el estreno del single Talk to me, un tema junto a las estrellas de la música Tyla y Nile Rodgers. La canción supone una emocionante colaboración que une el emotivo lirismo característico de Damiano, el estilo vocal distintivo de Tyla y el inconfundible groove de Nile Rodgers.

El artista italiano vuelve a derrochar sensualidad, pero esta vez junto a la ganadora del Grammy. Juntos muestran sus virtuosas voces y su talento en un potencial hit de este otoño.

Ya lo dijo el propio artista: "A medida que se acercaba la gira, sentí inesperadamente una nueva ola de inspiración que me llevó a escribir Talk to Me. Lo que hizo que esta chispa fuera aún más emocionante fue saber que el legendario Nile Rodgers consideró que la canción era digna de añadir su guitarra solista. Siempre sentí que esta canción debía ser un dueto, y como últimamente he estado escuchando mucho Water, me quedé completamente impresionado y tenía muchas ganas de que ella la cantara conmigo".

Talk to me es una de las canciones más especiales de su recién estrenado Funny Little Dreams, la reedición en formato deluxe de su exitoso álbum debut en solitario del artista italiano, Funny Little Fears. Un disco en el que Damiano David ha incluido cinco nuevas canciones, entre ellas, su colaboración Cinnamon, en la que colabora con Albert Hammond Jr, integrante de la banda The Strokes.

Una sorpresa sobre la que los oyentes de Cuerpos especiales ya estaban prevenidos, ya que el propio artista confesó a Eva Soriano durante su entrevista que aún guardaba material inédito que, por fin, ha visto la luz en este nuevo disco.

Tanto este nuevo single como las canciones del álbum las podremos escuchar muy pronto en directo gracias a la gran gira mundial con más de 30 fechas en los cinco continentes. Aquí en España podremos disfrutarle el 21 de septiembre en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 22 de septiembre en el Movistar Arena de Madrid.