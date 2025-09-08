Damiano David se une a Tyla y Niles Rodgers en su próximo single, 'Talk to me'

El cantante y compositor italiano Damiano David está experimentando uno de sus mejores momentos profesionales desde que comenzase su andadura en solitario.

Tras el lanzamiento de su primer álbum como solista el pasado 16 de mayo, Funny little fears, y de su esperada gira mundial, con la que llegará a España los próximos 21 y 22 de septiembre en el Sant Jordi Club de Barcelona y Movistar Arena de Madrid, respectivamente, el artista acaba de anunciar una nueva canción.

En esta ocasión, Damiano David se alía con dos estrellas de la talla de Tyla, la joven estrella sudafricana, y el legendario guitarrista y compositor Neil Rodegers para crear Talk to me, el single que verá la luz el próximo 12 de septiembre.

Una colaboración en la que ambos cantantes mostrarán las virtuosas voces con las que se han convertido en dos de los artistas jóvenes más destacados del panorama internacional, al tiempo que el maestro del groove aportará su inconfundible sello musical a una combinación que apunta a los primeros puestos de las listas de éxitos.

De hecho, el propio Damiano David ha sido el encargado de trasladar la ilusión con la que afrontado la composición de esta canción. "A medida que se acercaba la gira, sentí inesperadamente una nueva ola de inspiración que me llevó a escribir Talk to Me. Lo que hizo que esta chispa fuera aún más emocionante fue saber que el legendario Nile Rodgers consideró que la canción era digna de añadir su guitarra solista. Siempre sentí que esta canción debía ser un dueto, y como últimamente he estado escuchando mucho Water, me quedé completamente impresionado y tenía muchas ganas de que ella la cantara conmigo".