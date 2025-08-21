Dani Fernández actúa en el Metropolitano en la 'Noche de bienvenida' del Atlético de Madrid

El cantante Dani Fernández es uno de los grandes protagonistas del verano musical y, en esta ocasión, pone banda sonora a la Noche de bienvenida que celebra el Atlético de Madrid para que su afición muestre apoyo a los futbolistas en el estadio Metropolitano.

El manchego, que toma el relevo del grupo Sidecars como aritsta invitado, actuará ante los rojiblancos en un evento que comienza a las 21:30 horas, aunque la apertura de puertas está prevista a las 20:30 horas, y para el que el club de fútbol asegura guardar más de una sorpresa, antes de que se desarrolle su primer partido como local el próximo sábado 23 de agosto ante el Elche.

Entradas para ver a Dani Fernández en la 'Noche de bienvenida' del Atlético de Madrid

Tal y como han indicado desde el club, los socios del Atlético de Madrid podrán asistir de manera gratuita a la la Noche de bienvenida tras canjear su invitación en la web oficial y recogerlas en las zonas habilitadas del estadio.

Sin embargo, en caso de no formar parte de los socios del equipo, quienes quieran acudir a ver a Dani Fernández en la Noche de bienvenida del Atlético de Madrid podrán adquirir entradas por 12 euros a través de la web o en la Oficina de Atención al Atlético.

Dónde aparcar

Como en otros eventos masivos que han tenido lugar en el estadio Metropolitano, los aparcamientos exteriores del estadio estarán disponibles a partir de las 17:00 horas.

Para poder estacionar el vehículo, es necesario haber adquirido previamente la entrada para el aparcamiento (8 euros para socios y público en general), ya que los abonos de aparcamiento no serán válidos para este evento.