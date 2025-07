Dani Fernández y Love of Lesbian se unen por 'Belice'

El festival Sonórica de Castro Urdiales (Cantabria) es uno de los más destacados del verano en el norte peninsular, convocando a algunos de los artistas y grupos más destacados del indie de nuestro país y a miles de fans del género.

Uno de los momentos más esperados de la edición de 2025 era el concierto de Love of Lesbian como cabeza de cartel, donde los iconos barceloneses pondrían en directo las canciones de su último álbum, Ejército de salvación, además de algunos de los grandes éxitos de la banda.

Sin embargo, si hubo una canción que destacó por encima del resto, fue el dueto entre Santi Balmes y Dani Fernández, que había actuado justo antes que los catalanes, entonando una canción tan importante para ambos como Belice.

Se trata de una de las canciones más coreadas de Love of Lesbian desde su publicación como parte del álbum La noche eterna. Los días no vividos, de 2012, y que tiene un especial significado para el cantante manchego, ya que encontró la inspiración para el nombre de su hija en tan insigne himno.

Un tema con una letra que, como se puede observar en las imágenes de los asistentes al concierto, alcanza el interior tanto de los artistas como del público, fundiéndose bajo una atmósfera musical muy emotiva.

No es de extrañar, ya que versos como "No, no evitarás que quiera largarme cuanto antes si cada vez que me quiero ocultar tú me conviertes en gigante", quedan en la memoria de quienes los escuchan.