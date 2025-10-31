Dani Martín celebra sus grandes éxitos en 'VEINTINCO'
Dani Martín da el pistoletazo de salida a su Gira 25 P*t*s Años con VEINTICINCO, una canción plagada de guiños a los grandes éxitos de su carrera que arrancó el 22 de junio de 2000 con el lanzamiento del disco El canto del loco y que ahora celebra con esta gira que arranca el 14 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid y que en 2026 recorrerá toda España.
Todos los conciertos de la 'Gira 25 P*t*s Años' de Dani Martín
Todas las canciones que cita Dani Martín en la letra de 'VEINTICINCO'
Resulta curioso que una gira musical tenga canción propia. Es lo que ocurre con Gira 25 P*t*s Años para la que Dani Martín acaba de lanzar VEINTICINCO, un tema en el que rinde homenaje a los grandes éxitos de su carrera.
"Es la canción que conmemora esta gira", aseguró el cantante durante su presentación en El Hormiguero. "25 años después tengo la suerte de seguir viviendo de lo que me gusta y la canción habla de toda esa suerte que he tenido, de todos esos recuerdos, todos esos momentos", apuntó el madrileño que, aunque formó El Canto del Loco en 1994, lanzó el primer disco de su carrera el 22 de junio de 2000.
VEINTINCO empieza citando al grupo y recorre los títulos más potentes de todos estos años, los lanzados con la banda, como Zapatillas o A Contracorriente, y los estrenados en solitario, desde 16 añitos (con la que empezó esta segunda fase de su carrera) o la más reciente No, no vuelve.
El videoclip de la canción lo protagonizan seguidores de Dani Martín, que el 29 de septiembre fueron citados por el madrileño para escuchar en exclusiva el tema. Sus reacciones al oírlo por primera vez son las que se muestran en el vídeo.
La letra de 'VEINTICINCO', de Dani Martín
[Verso 1]
Eres del Canto desde los diecisiete
Y lo primero fue A contracorriente
Fiestas de pueblo con novias y amiguetes (La madre de José)
Eso fue como subir en un cohete
Eres de Nokia, de juego de serpiente
Eres llama y cuelga y de SMS
Foto en blanco y negro, de fondo rosa y verde (Nos queda una canción)
Aquellos años locos quedarán presentes
[Estribillo]
Que me subas los cuernos, que quieras cantar
La suerte de mi vida y después Volverá
16 añitos, Emocional
Qué bonita la vida y todo vuelve a empezar
Otra vez de Cero, todo vuelve a girar
Suena Zapatillas y después Peter Pan
No, no vuelve, lo dije y jamás volverá
El Canto y yo estamos vivos, ¿las manos donde están?
[Verso 2]
Éramos felices, no existían redes
Una mirada era el like por el que mueres
Veranos de amores, inviernos en el Messenger
Insoportable, que pasabas de mí siempre
[Estribillo]
Que me subas los cuernos, que quieras cantar
La suerte de mi vida y después Volverá
16 añitos, Emocional
Qué bonita la vida y todo vuelve a empezar
Otra vez de Cero, todo vuelve a girar
Suena Zapatillas y después Peter Pan
No, no vuelve, lo dije y jamás volverá
El Canto y yo estamos vivos, ¿las manos donde están?
[Interludio instrumental]
[Estribillo]
Que me subas los cuernos, que quieras cantar
La suerte de mi vida y después Volverá
16 añitos, Emocional
Qué bonita la vida y todo vuelve a empezar
Otra vez de Cero, todo vuelve a girar
Suena Zapatillas y después Peter Pan
No, no vuelve, lo dije y jamás volverá
El Canto y yo estamos vivos, ¿las manos donde están?