Dani Martín celebra sus grandes éxitos en 'VEINTINCO'

Resulta curioso que una gira musical tenga canción propia. Es lo que ocurre con Gira 25 P*t*s Años para la que Dani Martín acaba de lanzar VEINTICINCO, un tema en el que rinde homenaje a los grandes éxitos de su carrera.

"Es la canción que conmemora esta gira", aseguró el cantante durante su presentación en El Hormiguero. "25 años después tengo la suerte de seguir viviendo de lo que me gusta y la canción habla de toda esa suerte que he tenido, de todos esos recuerdos, todos esos momentos", apuntó el madrileño que, aunque formó El Canto del Loco en 1994, lanzó el primer disco de su carrera el 22 de junio de 2000.

VEINTINCO empieza citando al grupo y recorre los títulos más potentes de todos estos años, los lanzados con la banda, como Zapatillas o A Contracorriente, y los estrenados en solitario, desde 16 añitos (con la que empezó esta segunda fase de su carrera) o la más reciente No, no vuelve.

El videoclip de la canción lo protagonizan seguidores de Dani Martín, que el 29 de septiembre fueron citados por el madrileño para escuchar en exclusiva el tema. Sus reacciones al oírlo por primera vez son las que se muestran en el vídeo.

La letra de 'VEINTICINCO', de Dani Martín

[Verso 1]

Eres del Canto desde los diecisiete

Y lo primero fue A contracorriente

Fiestas de pueblo con novias y amiguetes (La madre de José)

Eso fue como subir en un cohete

Eres de Nokia, de juego de serpiente

Eres llama y cuelga y de SMS

Foto en blanco y negro, de fondo rosa y verde (Nos queda una canción)

Aquellos años locos quedarán presentes

[Estribillo]

Que me subas los cuernos, que quieras cantar

La suerte de mi vida y después Volverá

16 añitos, Emocional

Qué bonita la vida y todo vuelve a empezar

Otra vez de Cero, todo vuelve a girar

Suena Zapatillas y después Peter Pan

No, no vuelve, lo dije y jamás volverá

El Canto y yo estamos vivos, ¿las manos donde están?

[Verso 2]

Éramos felices, no existían redes

Una mirada era el like por el que mueres

Veranos de amores, inviernos en el Messenger

Insoportable, que pasabas de mí siempre

[Estribillo]

Que me subas los cuernos, que quieras cantar

La suerte de mi vida y después Volverá

16 añitos, Emocional

Qué bonita la vida y todo vuelve a empezar

Otra vez de Cero, todo vuelve a girar

Suena Zapatillas y después Peter Pan

No, no vuelve, lo dije y jamás volverá

El Canto y yo estamos vivos, ¿las manos donde están?

[Interludio instrumental]

[Estribillo]

Que me subas los cuernos, que quieras cantar

La suerte de mi vida y después Volverá

16 añitos, Emocional

Qué bonita la vida y todo vuelve a empezar

Otra vez de Cero, todo vuelve a girar

Suena Zapatillas y después Peter Pan

No, no vuelve, lo dije y jamás volverá

El Canto y yo estamos vivos, ¿las manos donde están?