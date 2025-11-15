Dani Martín se entrega a su público en el inicio de gira: "Da igual si estoy gordo o delgado, siempre estáis"
Dani Martín ha comenzado la gira 25 Putos años en el Movistar Arena de Madrid este 14 de noviembre, y lo ha hecho con una declaración de amor a sus fans.
Dani Martín ha levantado Madrid con un primer concierto de su gira 25 putos años, al que seguirán nueve shows más en la capital y todo un tour por España en 2026.
Con un show nostálgico y enérgico, el artista ha hecho revivir a su público lo mejor de su discografía. Y aunque el artista no ha hablado apenas durante la primera mitad del concierto, en el ecuador del show ha querido dedicarles ese cuarto de siglo en la música a todos sus seguidores.
Lo ha hecho con un bonito monólogo: "25 putos años se sienten en el estómago, en mi corazón y en mis tripas, todo lo que siento volcado en un papel y convirtiéndolo en canción. Eso es lo único que ha hecho que perderemos y que acudáis a la llamada: las canciones".
En este momento tan especial, el artista ha aprovechado para darle las gracias a su público por siempre acompañarle: "Da igual si estoy más gordo o más delgado, más guapo o más feo, vosotros siempre estáis aquí".
En el discurso el músico ha reconocido venir de una época mala y por fin ha vuelto a disfrutar de todo lo de la vida. De hecho, ha reivindicado que la música le "salva la vida" después de haber sido una persona mala en lo académico, y su único refugio "ha sido las canciones", las que la une a su público como una "bonita coincidencia".
Dani Martín no ha parado de darle las gracias a sus fans de haberle hecho llenar diez veces el Movistar Arena, y ha prometido que lo mejor está por venir.