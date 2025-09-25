Dani Martín habla de cómo deberíamos usar las redes en el vídeo de 'Burning Man'
Dani Martín ha decidido que el videoclip de Burning Man, el track 7 del disco El último día de nuestras vidas, sea un ejemplo de cómo deberíamos usar las redes sociales. El cantante presenta la historia de Lucía Galán, cara visible de la ONG Babies Uganda con la que colabora su Fundación Zapatillas.
Hace solo unos días Dani Martín proponía llenar nuestras redes sociales de proyectos enriquecedores "que aporten, sumen y cuenten historias que merezcan la pena" y darles mayor entre todos visibilidad. Una de esas historias es la de Lucía Galán, cara visible de la ONG Babies Uganda y protagonista del videoclip de Burning Man.
El cantante ha publicado este jueves el vídeo del track 7 de su disco El último día de nuestras vidas con el objetivo de que sirva como ejemplo del uso que nos gustaría que tuvieran las redes sociales, tan mal utilizadas muchas veces y que tan acertadamente usa @auntie_mariagalan.
Ella es la directora de la Escuela Zapatillas Art Center Kikaya, creada en colaboración con la Fundación Zapatillas y en la que cada día, chicos y chicas usan la música como herramienta. Lucía Galán muestra este trabajo en su cuenta de Instagram y también en el videoclip.
"Esto es un homenaje a todo lo que ella y su equipo han conseguido hacer con su social media. Me tocan el corazón su dirección sus maneras", señala Dani Martín en el vídeo, cuyos beneficios serán irán destinados a que Babies Uganda pueda seguir con su aportación al mundo.
Burning Man es una crítica al uso que se hace habitualmente de las redes sociales, para exhibirse y buscar la aprobación de los demás sumando likes. "Creo que, por salud mental, es mucho mejor el uso de las redes sociales de una forma más bonita, más cultura y más de sentido común", señala el cantante, que nos anima en la canción a dejar la vida de brillibrilli y bajar a la tierra.
La letra de 'Burning Man' de Dani Martín
Qué fácil la vida brillibrilli
Siempre estáis felices, I don't believe it
Os etiquetáis en vuestros reels
Donde celebráis, donde os mentís
Aunque yo ya no me lo creo
Sois juguetes de un cementerio
Y algún día no muy lejano terminaréis vivos allí
Sean bienvenidos a la fiesta
Donde la mierda llegará al final
Podéis sacar vuestras cometas
Cantando Welcome to Paradise
Sean bienvenidos a la Tierra
Muy bienvenidos a la realidad
Sean bienvenidos sin orquesta
En esta historia no hay champán
Cuánta tontería hay por aquí
Todo el mundo es coach y está feliz
Esa red social os va a destruir
¿Dónde se perdió nuestra raíz?
Y podéis hacer que voláis
Pero el viento se parará
No habrá nada donde agarraros
Solo el desierto, Burning Man
Sean bienvenidos a la fiesta
Donde la mierda llegará al final
Podéis sacar vuestras cometas
Cantando Welcome to Paradise
Sean bienvenidos a la Tierra
Muy bienvenidos a la realidad
Sean bienvenidos sin orquesta
En esta historia no hay champán
Sean bienvenidos a la fiesta
Donde la mierda llegará al final
Podéis sacar vuestras cometas
Cantando Welcome to Paradise
Sean bienvenidos a la Tierra
Muy bienvenidos a la realidad
Sean bienvenidos sin orquesta
En esta story no hay champán, ey
En esta historia no hay champán, ey, ey
Solo hay desierto, Burning Man
Sean bienvenidos a la Tierra
Muy bienvenidos a la realidad