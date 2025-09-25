Dani Martín habla de cómo deberíamos usar las redes en el vídeo de 'Burning Man'

Hace solo unos días Dani Martín proponía llenar nuestras redes sociales de proyectos enriquecedores "que aporten, sumen y cuenten historias que merezcan la pena" y darles mayor entre todos visibilidad. Una de esas historias es la de Lucía Galán, cara visible de la ONG Babies Uganda y protagonista del videoclip de Burning Man.

El cantante ha publicado este jueves el vídeo del track 7 de su disco El último día de nuestras vidas con el objetivo de que sirva como ejemplo del uso que nos gustaría que tuvieran las redes sociales, tan mal utilizadas muchas veces y que tan acertadamente usa @auntie_mariagalan.

Ella es la directora de la Escuela Zapatillas Art Center Kikaya, creada en colaboración con la Fundación Zapatillas y en la que cada día, chicos y chicas usan la música como herramienta. Lucía Galán muestra este trabajo en su cuenta de Instagram y también en el videoclip.

"Esto es un homenaje a todo lo que ella y su equipo han conseguido hacer con su social media. Me tocan el corazón su dirección sus maneras", señala Dani Martín en el vídeo, cuyos beneficios serán irán destinados a que Babies Uganda pueda seguir con su aportación al mundo.

Burning Man es una crítica al uso que se hace habitualmente de las redes sociales, para exhibirse y buscar la aprobación de los demás sumando likes. "Creo que, por salud mental, es mucho mejor el uso de las redes sociales de una forma más bonita, más cultura y más de sentido común", señala el cantante, que nos anima en la canción a dejar la vida de brillibrilli y bajar a la tierra.

La letra de 'Burning Man' de Dani Martín

Qué fácil la vida brillibrilli

Siempre estáis felices, I don't believe it

Os etiquetáis en vuestros reels

Donde celebráis, donde os mentís

Aunque yo ya no me lo creo

Sois juguetes de un cementerio

Y algún día no muy lejano terminaréis vivos allí

Sean bienvenidos a la fiesta

Donde la mierda llegará al final

Podéis sacar vuestras cometas

Cantando Welcome to Paradise

Sean bienvenidos a la Tierra

Muy bienvenidos a la realidad

Sean bienvenidos sin orquesta

En esta historia no hay champán

Cuánta tontería hay por aquí

Todo el mundo es coach y está feliz

Esa red social os va a destruir

¿Dónde se perdió nuestra raíz?

Y podéis hacer que voláis

Pero el viento se parará

No habrá nada donde agarraros

Solo el desierto, Burning Man

Sean bienvenidos a la fiesta

Donde la mierda llegará al final

Podéis sacar vuestras cometas

Cantando Welcome to Paradise

Sean bienvenidos a la Tierra

Muy bienvenidos a la realidad

Sean bienvenidos sin orquesta

En esta historia no hay champán

Sean bienvenidos a la fiesta

Donde la mierda llegará al final

Podéis sacar vuestras cometas

Cantando Welcome to Paradise

Sean bienvenidos a la Tierra

Muy bienvenidos a la realidad

Sean bienvenidos sin orquesta

En esta story no hay champán, ey

En esta historia no hay champán, ey, ey

Solo hay desierto, Burning Man

Sean bienvenidos a la Tierra

Muy bienvenidos a la realidad