Dani Martín lanza un primer episodio de lo que vivió con los 10 conciertos en el Movistar Arena de Madrid

Dani Martín en su primer concierto en Madrid con la gira '25 putos años' | GETTY

Hace unos días Dani Martín reflexionaba sobre la vida a través de su hito de llenar 10 veces en la misma gira el Movistar Arena de Madrid. Así ha comenzado el artista su gira 25 p*t*s años, lo que ha grabado a fuego con un álbum en directo.

En esa publicación navideña el artista también lanzaba una especie de resumen audiovisual de lo que había vivido esa decena de noches en el pabellón más importante de la capital. Pero ahora parece que eso era el tráiler de lo que está por venir.

Sin detallar mucho, el vocalista de Volverá ha compartido otra pieza audiovisual relativa a sus shows en Madrid de comienzo de gira. Esta se titula: "Capítulo 1: La presión".

A través de estas imágenes se ve al artista reflexionando sobre lo que es para él la presión antes de un hito de tal tamaño, a la par que aparecen planos de sus conciertos y de los momentos previos al show.

"Sería un mentiroso si dijera que no existe presión estar cuatro años en silencio y salir con 10 noches en Madrid", expresa Martín. Insistiendo en que "Madrid es Madrid hasta para gente de otros países. Cuando vienes a tocar es una ciudad muy mágica".

"Mi manera de expresarme es muy madrileña", dice desde el humor. El artista comparte así que le parece una "presión maravillosa".

"Antes, sonando fatal y desafinando sin tener el oficio", recuerda el artista, siendo consciente de las tablas que ha conseguido en un cuarto de siglo.

Parece que habrá más capítulos de esta historia, que ha dejado huella en la carrera de Dani Martín.