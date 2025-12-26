Dani Martín lanza un primer episodio de lo que vivió con los 10 conciertos en el Movistar Arena de Madrid
Capítulo 1: La presión es el título de una nueva publicación de Dani Martín que ahonda como si de un adelanto de un documental se tratara sobre lo que significa a nivel nervios llenar 10 veces el Movistar Arena de Madrid.
"La resaca emocional más grande": Dani Martín da paso a la Navidad con una reflexión sobre sus 10 conciertos en el Movistar Arena
Hace unos días Dani Martín reflexionaba sobre la vida a través de su hito de llenar 10 veces en la misma gira el Movistar Arena de Madrid. Así ha comenzado el artista su gira 25 p*t*s años, lo que ha grabado a fuego con un álbum en directo.
En esa publicación navideña el artista también lanzaba una especie de resumen audiovisual de lo que había vivido esa decena de noches en el pabellón más importante de la capital. Pero ahora parece que eso era el tráiler de lo que está por venir.
Sin detallar mucho, el vocalista de Volverá ha compartido otra pieza audiovisual relativa a sus shows en Madrid de comienzo de gira. Esta se titula: "Capítulo 1: La presión".
A través de estas imágenes se ve al artista reflexionando sobre lo que es para él la presión antes de un hito de tal tamaño, a la par que aparecen planos de sus conciertos y de los momentos previos al show.
"Sería un mentiroso si dijera que no existe presión estar cuatro años en silencio y salir con 10 noches en Madrid", expresa Martín. Insistiendo en que "Madrid es Madrid hasta para gente de otros países. Cuando vienes a tocar es una ciudad muy mágica".
"Mi manera de expresarme es muy madrileña", dice desde el humor. El artista comparte así que le parece una "presión maravillosa".
"Antes, sonando fatal y desafinando sin tener el oficio", recuerda el artista, siendo consciente de las tablas que ha conseguido en un cuarto de siglo.
Parece que habrá más capítulos de esta historia, que ha dejado huella en la carrera de Dani Martín.