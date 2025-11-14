Dani Martín en el Movistar Arena de Madrid: accesos y apertura de puertas del concierto

Cartel de Dani Martín en el Movistar Arena de Madrid con '25 P*t*s años' | RIFF PRODUCCIONES

Dani Martín comienza su esperada gira 25 P*T*S AÑOS , abriéndose paso con 10 conciertos en el Movistar Arena de Madrid este 2025.

A lo largo de noviembre y diciembre y antes de embarcarse a un tour por toda España, el intérprete de El último día de nuestras vidas se queda en casa para reunir a sus fans de la capital en una decena de shows.

En este tour tan especial, Dani Martín cantará éxitos de toda su trayectoria para celebrar su cuarto de siglo en la música. Y su primer concierto es este viernes 14 de noviembre.

Para que no haya pérdidas, repasamos los detalles para llegar y acceder al Movistar Arena de Madrid.

Horarios del concierto de Dani Martín

A la espera de conocer la duración del concierto de Dani Martín, el Movistar Arena ha confirmado los horarios del show:

🔴 Apertura de Puertas: 19:30 horas

🔴 Inicio del concierto: 21:00 horas

Accesos al Movistar Arena de Madrid

Dependiendo del tipo de entrada, los espectadores deben acceder al recinto por distintas entradas:

🔴 Puerta 1 al 6: Grada Felipe II (Av. Felipe II)

🔴 Puerta 10: Pista General + Eternity (Av. Felipe II)

🔴 Puerta 14 a 17: PMR y Grada Goya Planta 4 (C/ Goya)

🔴 Puertas 19 a 24: Grada Goya, Planta 0 y extensible (C/ Goya)

🔴 Puertas 29: Palcos Goya y Fuente del Berro (C/ Goya)

🔴 Puertas 30 a 31: Grada Goya Planta 2 y 6 (C/ Goya)

🔴 Puerta 37: Pista General (C/ Fuente del Berro)

🔴 Puerta 44 a 49: Grada Fuente del Berro (C/ Fuente del Berro)

🔴 Puerta 50: Pista general + LIFETIMES GA ZONA A NON VIP (C/ Fuente del Berro)

🔴Puerta 70: Pista general + LIFETIMES NON VIP (Av. Felipe II)

🔴 Puerta 73: Palcos Felipe II (Av. Felipe II)