Dani Martín se posiciona sobre las redes sociales y propone un reto a sus seguidores: "Más allá del postureo"

Probablemente, Dani Martín esté en uno de los momentos más dulces de su carrera. El artista madrileño ha sido nominado a los premios Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Pop/Rock porEl Último Día de Nuestras Vidas, un trabajo discográfico con el que el intérprete de Emocional se mantiene fiel a su estilo.

En ese listado de canciones que componen su último trabajo, está Burning Man, un tema con el que el artista hace una crítica sobre el uso de las redes sociales."Ni somos tan perfectos, ni es necesaria tantas autoexigencias que hay dentro de las redes sociales. Ves a los chavales que quieren ser millonarios, famosos (…) y hay cosas mucho más importantes como ser buena persona, querer a tus padres, tener una vocación en la vida..." afirmó el artista durante su paso por El Hormiguero el pasado mes de noviembre.

La iniciativa con la que Dani Martín le da un giro al uso de las redes sociales

Dani Martín ha querido dar un paso más allá con esa crítica que hace de las redes y plantea un reto a sus seguidores. "El (uso) que a mí me gusta es que dentro de las redes sociales podamos mostrar proyectos interesantes, proyectos donde hablemos de cosas que vayan más allá de las tonterías, de los postureos..." ha comentado el artista de Cero en su última publicación en Instagram.

A partir de aquí, Dani Martín ha propuesto un reto con el hasthag #danimartinburningman con el que el cantante abre un espacio para compartir. "Creo que hay tantas cosas que hablar y tantas cosas que podemos lanzar al mundo ya sean culturales, musicales, gastronomía, de ciencias, sobre política, sobre arte, cine, sobre cultura y os propongo que a partir de este momento con el hashtag #danimartinburningman, pues nos empecéis a mandar cosas que vosotros creéis que pueden ser interesantes" ha expresado en redes.

De esta forma, el artista propone un lugar para poner de "lo emocional y sentimental". "Creo que por salud mental es mucho mejor el uso de las redes sociales de una forma más bonita, más cultura y más de sentido común" ha detallado en su vídeo.

Dani Martín a las puertas de su gira por España

Dani Martín ya marca la cuenta atrás de lo que será su próxima gira por España. El intérprete de Que bonita la vida se coronará con diez directos en el Movistar Arena los próximos meses de noviembre y diciembre. A partir de abril de 2026, recorrerá distintos puntos de la geografía española conquistando a su público con la Gira 25 P*t*s Años.